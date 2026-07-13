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Огурцы желтеют и сохнут: огородница поделилась дешевым способом их спасения

Руслана Заклинская
13 июля 2026, 21:39обновлено 13 июля, 22:12
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Огурцы массово желтеют после появления первых плодов из-за дневной жары и ночной прохлады.
Огурцы желтеют и сохнут: огородница поделилась дешевым способом их спасения
Листья огурцов желтеют и засыхают / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Почему желтеют листья огурцов этим летом
  • Какие народные методы существуют от пожелтения
  • Как сделать шпалеры для огурцов своими руками

Погодные условия этого года создают немало трудностей для огородников. Из-за жары, резких перепадов температуры и недостатка влаги многие дачники сталкиваются с проблемами при выращивании овощей. В частности, в некоторых хозяйствах огурцы начали желтеть и сохнуть именно в период активного плодоношения.

Главред выяснил, как спасти растения.

видео дня

Почему листья огурцов начали желтеть

Блогерша Ольга Мартинишин, известная в соцсетях под псевдонимом "Баба Оля на псевдо Чех", рассказала подписчикам о проблеме, с которой в этом сезоне столкнулись многие огородники. На её грядках огурцы начали желтеть и засыхать, хотя растения только начали активно плодоносить.

По словам блогерши, причиной могут быть сразу несколько факторов - жара, резкие перепады температуры и недостаток влаги.

"Видите, еще только начали плодоносить, а у нас уже проблема, потому что они начинают желтеть", - отметила Ольга Мартинишин, показывая свои растения.

Она отметила, что с такой же проблемой к ней обращалась и соседка. У растений начали желтеть листья, часть побегов выглядит слабой, а некоторые огурцы постепенно засыхают. По словам огородницы, в этом году погода создает сложные условия для выращивания овощей.

"Перепады температуры сказываются. Ночью уже стало холоднее, а до этого была сильная жара. И получается так, что ни мы не выдерживаем, ни растения не хотят выдерживать", - пояснила она.

Почему огурцы становятся горькими и что с этим делать
Почему огурцы становятся горькими и что с этим делать / Инфографика: Главред

Может ли жара быть главной причиной проблем

Ольга подчеркнула, что из-за высокой температуры земля быстро пересыхает, а поливать огород в жару становится сложнее. Огородница предполагает, что дождь мог бы частично помочь растениям восстановиться, однако в этом сезоне погодные условия остаются нестабильными.

"Такой климат в этом году, что нужно больше ухаживать за растениями, чтобы был хоть какой-то урожай", - отметила блогерша.

Смотрите видео о том, что делать, когда желтеют огурцы:

Чем можно подкормить огурцы, если они желтеют

Одним из вариантов спасения растений Ольга назвала подкормку азотными удобрениями. Она обратила внимание, что бледные листья могут свидетельствовать о недостатке питательных веществ.

Также она рассказала о народном методе, который советуют другие дачники, - обработке растений раствором перекиси водорода. По словам Ольги, некоторые огородники используют примерно 20 граммов перекиси на 10 литров воды и обрабатывают листья.

"Это такой народный метод. Можно и такое попробовать. Раз люди советуют, значит, пробовали, и у них получается", - сказала она.

Стоит ли использовать народные средства вместо химии

Блогерша отметила, что многие люди стараются выращивать овощи без лишней "химии" и сначала пробуют домашние способы. Среди таких методов огородники часто упоминают сыворотку с йодом для борьбы с фитофторой на помидорах.

"Химии действительно не хочется для себя. Хотя она может быть эффективнее и дать лучший результат. Но если народные методы не помогут, тогда уже нужно что-то делать, чтобы спасти растения", - пояснила Ольга Мартинишин.

Как сделать шпалеры для огурцов

Помимо борьбы с пожелтением листьев, огородница продемонстрировала еще один свой эксперимент - новый способ подвязки огурцов. Она рассказала, что раньше в ее семье каждый год делали разные конструкции для растений, а в этом сезоне решила попробовать обычные тканевые шнурки.

"Говорю бабушке: в этом году не будем мучиться, просто привязывайте шнурки", - рассказала она.

Для шпалер Ольга купила шнурки разных цветов и планирует проверить, какие лучше подойдут.

"И так себе огурчики, чтобы плелись", - пояснила она.

Огородница также пожелала всем удачного сезона, чтобы огурцы хорошо росли, а за ними дали урожай и помидоры, и другие овощи.

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Об авторе: Баба Оля под псевдонимом Чех

"Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков

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