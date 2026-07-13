Притягивает клещей как магнит: какому растению не место на частном участке

Вы узнаете:
- Почему папоротник опасен для участка
- Где во дворе чаще всего прячутся клещи
- Какие растения отпугивают клещей от дома
Клещи могут поселиться не только в лесу, но и на обычном приусадебном участке - и одной из причин этого является папоротник. Это растение не привлекает паразитов напрямую, однако создает для них идеальную среду: густая листва задерживает влагу после дождя, дает тень и защищает почву от солнца, пишет ТСН.
Именно таких условий - тени, прохлады и постоянной влаги - нуждаются сами клещи: под прямыми солнечными лучами они быстро высыхают, поэтому ищут затененные уголки. Если рядом с папоротником на участке есть высокая трава и опавшая листва, риск появления паразитов существенно возрастает. Особенно это касается владельцев участков, граничащих с лесом, лугами или заброшенными территориями.
Где клещи появляются чаще всего
На открытом солнечном газоне клещи приживаются редко - там для них слишком сухо и жарко. Вместо этого они выбирают места с густой растительностью и постоянной влажностью: высокие декоративные кусты, нескошенную траву, компостные кучи, заросли папоротника и слой прошлогодней листвы.
Поэтому даже ухоженный на первый взгляд участок с красивым озеленением может оставаться убежищем для паразитов, если растительность слишком густая и давно не прореживалась.
Как защитить двор от клещей
Полностью отказываться от декоративных растений не обязательно - гораздо важнее регулярно ухаживать за территорией. Стрижка травы, обрезка густых зарослей и своевременная уборка опавшей листвы и сухих веток снижают уровень влажности у поверхности земли и лишают клещей удобных укрытий.
Если папоротник уже растет на участке, его стоит пересадить подальше от мест отдыха - детских площадок, беседок и садовых дорожек. Дополнительную защиту обеспечивают ароматические растения: лаванда, мята, шалфей, розмарин, тимьян и пижма способны снизить привлекательность территории для паразитов благодаря насыщенному запаху.
Специалисты при этом отмечают, что ни одно растение не гарантирует стопроцентной защиты от клещей - наилучший результат дает только комплексный и регулярный уход за участком.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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