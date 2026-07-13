Полотенца будут мягкими годами: эксперты раскрыли правильный способ стирки

Вы узнаете:
- Как правильно стирать полотенца
- Как сделать полотенца мягкими после стирки
- При какой температуре стирать полотенца
Неправильная стирка может испортить даже самые качественные полотенца. Они теряют цвет, становятся жесткими и перестают дарить ощущение комфорта после душа.
Главред расскажет, как избежать этих проблем и сделать так, чтобы полотенца оставались мягкими годами.
Как часто стирать полотенца
По словам соучредительницы бренда Weezie Линдси Джонсон, оптимально стирать полотенца после трех-пяти использований. Это позволяет избежать накопления бактерий и неприятного запаха, но в то же время не перегружает ткань лишними циклами стирки, пишет Real Simple.
Самое важное правило - избегать высоких температур. Горячая вода вызывает усадку хлопковых волокон, из-за чего полотенца становятся жесткими и теряют пушистость. Рекомендуем стирать их в холодной воде. Для дезинфекции можно иногда использовать горячий режим, но делать это стоит нечасто.
Чтобы ткань оставалась мягкой, полотенца нужно стирать отдельно от остального белья и одежды. Если иногда добавляете футболки или другие вещи, убедитесь, что на них нет молний или металлических деталей, которые могут повредить волокна.
Кроме того, в барабане должно оставаться достаточно места. Если стиральная машина заполнена более чем на три четверти, полотенца не смогут хорошо отстираться и прополоскаться. Это приводит к потере мягкости и появлению жесткой текстуры.
Сколько средства использовать
Профессиональный организатор пространства Шанте Дакворт подчеркивает: чрезмерное количество стирального порошка не делает полотенца чище. Наоборот, остатки средства накапливаются в волокнах и делают ткань жесткой. Для одной загрузки достаточно двух столовых ложек качественного порошка.
Смотрите видео о том, как правильно стирать полотенца:
@levko.olya1 идеально мягкие полотенца ??? #стирка#уборка#лайфхакидлядома♬ watching the stars - Øneheart
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Об источнике: Real Simple
Real Simple - американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
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