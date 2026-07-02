Большинство постоянно добавляет: с каким средством нельзя стирать полотенца

Если добавить одно обычное средство для стирки грязного белья, полотенца перестанут выполнять свою основную функцию.

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Как правильно стирать полотенца / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Какое средство не стоит использовать при стирке полотенец

Почему полотенца перестают впитывать влагу

После стирки полотенца часто на первый взгляд выглядят свежими и чистыми. Однако уже после первого же использования выясняется, что полотенца перестали впитывать влагу.

Главред выяснил, что причиной этого может стать добавление в стиральную машину одного популярного средства для стирки. Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказала ведущая Марго Дядичко.

видео дня

Что нельзя добавлять в стиральную машину при стирке полотенец

Многие, как и для одежды, для стирки полотенец используют кондиционер, который должен смягчить грязное белье. Однако это ошибка.

Как сделать полотенца снова мягкими / Инфографика: Главред

"Нельзя добавлять кондиционер к полотенцам. Почему? Во-первых, он склеивает волокна. Во-вторых, после добавления кондиционера для стирки полотенце перестает впитывать влагу", - пояснила Дядичко.

Смотрите видео о правилах стирки полотенец:

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Об источнике: "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым продолжительным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" представляет новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа включает несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданок з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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