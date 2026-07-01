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Можно ли смывать кофейную гущу в раковину: почему такой лайфхак обернется ремонтом

Марина Иваненко
1 июля 2026, 22:56
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Безопасно ли сбрасывать кофейную гущу в канализацию? Почему сантехники не рекомендуют этот лайфхак, как избежать засорения труб и где можно использовать отходы.
Можно ли выливать кофейную гущу в раковину
Можно ли выливать кофейную гущу в раковину / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Можно ли смывать кофейную гущу в раковину
  • Какую опасность она представляет для труб

Лайфхак с использованием кофейной гущи для очистки ванной комнаты и кухни всё чаще появляется в интернете. Его называют дешевой и экологичной альтернативой бытовой химии, которая помогает избавиться от неприятного запаха и легких загрязнений.Главред расскажет подробнее.

Издание blikk предупреждает, что неправильное использование кофейной гущи может привести к засорению труб и дорогостоящему ремонту.

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Чем кофейная гуща может быть полезна

Несмотря на риски, использованный кофе обладает несколькими полезными свойствами.

Помогает временно устранить неприятный запах

Кофейная гуща хорошо поглощает посторонние запахи. Если слить небольшое её количество в слив и промыть водой, это может временно уменьшить неприятный запах из канализации, особенно в помещениях с недостаточной вентиляцией.

Помогает очистить свежий налет

Мелкие твёрдые частицы обладают лёгким абразивным эффектом и могут удалять мягкий свежий налёт, который скапливается на внутренних стенках сифона.

Именно поэтому многие люди используют кофейную гущу в качестве альтернативы агрессивным моющим средствам.

Видео о том, как можно использовать кофейную гущу в саду, можно посмотреть здесь:

Почему сантехники не рекомендуют часто использовать этот лайфхак

Кофейная гуща не предназначена для прочистки труб. Она не растворяет волосы, жир, известковый налет или другие серьезные засоры. Более того, сама может стать причиной их появления.

Специалисты объясняют, что частицы кофе не растворяются в воде. Если регулярно смывать их в канализацию, они постепенно оседают на стенках труб, смешиваются с жиром и другими загрязнениями и образуют плотную пробку. Особенно это опасно для старых домов с изношенными коммуникациями.

Как безопасно использовать кофейную гущу

Если вы все же решили использовать его для прочистки слива, придерживайтесь нескольких простых правил.

Не высыпайте много кофейной гущи

Избегайте больших порций, ведь именно они чаще всего скапливаются в сифоне и трубах.

Всегда промывайте горячей водой

После использования включите горячую воду как минимум на 30–40 секунд, чтобы смыть остатки кофе из сливной системы.

Не используйте вместо средств для прочистки труб

Если вода уже начала плохо стекать, кофейная гуща не поможет. В таком случае лучше воспользоваться специальными средствами или обратиться к сантехнику.

Где ещё можно использовать кофейную гущу

Кофейная гуща пригодится и без риска для сантехники. Например, её можно поставить в открытой ёмкости в холодильнике для поглощения посторонних запахов или высушить и использовать на огороде или в саду для улучшения структуры почвы.

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Об источнике: издание Blikk

Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежало швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешло под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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