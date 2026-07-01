Как гуманно и быстро прогнать голубей с балкона: поможет недорогая кухонная специя

Первое правило освобождения балкона от голубей - это полная и бескомпромиссная уборка.

https://glavred.info/lifehack/kak-gumanno-i-bystro-prognat-golubey-s-balkona-pomozhet-nedorogaya-kuhonnaya-speciya-10777247.html Ссылка скопирована

Как отпугнуть голубей с балкона / Коллаж: Главред, фото: pixabay,​​​ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня

Как гуманно прогнать голубей с балкона

Какие кухонные специи в этом помогут

Для многих городских жителей уютный балкон - это место для утреннего кофе и отдыха. Однако всё меняется, когда эту территорию приватизируют голуби.

Постоянное воркование, обилие перьев и помета не только портят эстетику, но и создают реальные бытовые неудобства. К счастью, устраивать радикальную войну птицам не нужно. Изгнать незваных гостей можно гуманными, простыми и, что самое главное, бюджетными методами, пишет УНИАН.

Почему ваш балкон стал убежищем для птиц

Голуби никогда не выбирают места случайно. Они ищут уютные уголки, где нет ветра, есть место для гнезда и, главное, где можно найти пищу.

Первое правило освобождения балкона: полная и бескомпромиссная уборка.

Проверьте, не осталось ли на балконе емкостей с водой или остатков еды. Даже случайно рассыпанный корм для домашних животных или крошки от печенья действуют на птиц как неоновая вывеска "Добро пожаловать".

Эффективные методы борьбы с голубями

Классическая защитная сетка подходит не всем, ведь она частично перекрывает вид, хуже пропускает солнечный свет и быстро накапливает уличную пыль. К счастью, есть гораздо более простые альтернативы, основанные на чувствительном обонянии птиц.

Голуби терпеть не могут насыщенных ароматов, поэтому против них прекрасно действуют такие средства:

Уксусный раствор

Разведите обычный уксус с водой и периодически протирайте этим средством подоконники, перила и другие поверхности, где любят сидеть птицы.

Эфирные масла

Насыщенные запахи мяты, эвкалипта или лаванды действуют на пернатых как надежное отпугивающее средство. Главное - регулярно обновлять аромат, поскольку эфиры имеют свойство быстро выветриваться.

Кухонные специи

Обычный молотый черный или кайенский перец, корица, а также горчичный и чесночный порошки станут вашим секретным оружием. Они абсолютно безопасны для здоровья птиц, но делают балкон максимально непривлекательным для них. Достаточно просто рассыпать приправы в любимых местах голубей и пополнять их после сильного ветра или дождя.

Что делать, если голуби уже строят гнездо

В вопросе птичьей экспансии время играет против вас. Как только вы заметили первые веточки или попытки обустроить гнездо - действуйте мгновенно. Чем раньше птицы поймут, что на вашем балконе им покоя не будет, тем быстрее они выберут другое место.

Лучший результат всегда дает комбинация методов. Совместите идеальную чистоту, обработку поверхностей уксусом и ароматные специи в углах - и пернатые соседи сдадутся без боя.

Как гуманно прогнать голубей с балкона / Инфографика: Главред

Интересное по теме:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред