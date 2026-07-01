Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как гуманно и быстро прогнать голубей с балкона: поможет недорогая кухонная специя

Дарья Пшеничник
1 июля 2026, 18:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
Первое правило освобождения балкона от голубей - это полная и бескомпромиссная уборка.

голубь
Как отпугнуть голубей с балкона / Коллаж: Главред, фото: pixabay,​​​ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Как гуманно прогнать голубей с балкона
  • Какие кухонные специи в этом помогут

Для многих городских жителей уютный балкон - это место для утреннего кофе и отдыха. Однако всё меняется, когда эту территорию приватизируют голуби.

Постоянное воркование, обилие перьев и помета не только портят эстетику, но и создают реальные бытовые неудобства. К счастью, устраивать радикальную войну птицам не нужно. Изгнать незваных гостей можно гуманными, простыми и, что самое главное, бюджетными методами, пишет УНИАН.

Почему ваш балкон стал убежищем для птиц

Голуби никогда не выбирают места случайно. Они ищут уютные уголки, где нет ветра, есть место для гнезда и, главное, где можно найти пищу.

Первое правило освобождения балкона: полная и бескомпромиссная уборка.

Проверьте, не осталось ли на балконе емкостей с водой или остатков еды. Даже случайно рассыпанный корм для домашних животных или крошки от печенья действуют на птиц как неоновая вывеска "Добро пожаловать".

Эффективные методы борьбы с голубями

Классическая защитная сетка подходит не всем, ведь она частично перекрывает вид, хуже пропускает солнечный свет и быстро накапливает уличную пыль. К счастью, есть гораздо более простые альтернативы, основанные на чувствительном обонянии птиц.

Голуби терпеть не могут насыщенных ароматов, поэтому против них прекрасно действуют такие средства:

  • Уксусный раствор

Разведите обычный уксус с водой и периодически протирайте этим средством подоконники, перила и другие поверхности, где любят сидеть птицы.

  • Эфирные масла

Насыщенные запахи мяты, эвкалипта или лаванды действуют на пернатых как надежное отпугивающее средство. Главное - регулярно обновлять аромат, поскольку эфиры имеют свойство быстро выветриваться.

  • Кухонные специи

Обычный молотый черный или кайенский перец, корица, а также горчичный и чесночный порошки станут вашим секретным оружием. Они абсолютно безопасны для здоровья птиц, но делают балкон максимально непривлекательным для них. Достаточно просто рассыпать приправы в любимых местах голубей и пополнять их после сильного ветра или дождя.

Что делать, если голуби уже строят гнездо

В вопросе птичьей экспансии время играет против вас. Как только вы заметили первые веточки или попытки обустроить гнездо - действуйте мгновенно. Чем раньше птицы поймут, что на вашем балконе им покоя не будет, тем быстрее они выберут другое место.

Лучший результат всегда дает комбинация методов. Совместите идеальную чистоту, обработку поверхностей уксусом и ароматные специи в углах - и пернатые соседи сдадутся без боя.

Как гуманно прогнать голубей с балкона
Как гуманно прогнать голубей с балкона / Инфографика: Главред

Интересное по теме:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
голуби лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Плохой знак": "Флеш" предупредил о новых модификациях российских дронов

"Плохой знак": "Флеш" предупредил о новых модификациях российских дронов

19:12Война
"В войне назревает перелом": в DeepState сделали громкое заявление о ходе боев

"В войне назревает перелом": в DeepState сделали громкое заявление о ходе боев

18:41Фронт
Почему удары по Москве не имеют смысла: назван реальный сценарий отстранения Путина

Почему удары по Москве не имеют смысла: назван реальный сценарий отстранения Путина

18:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вступают в новую еру — кого ждет большой успех

Три знака зодиака вступают в новую еру — кого ждет большой успех

Кошельки четырех знаков зодиака начнут наполняться: кто в числе счастливчиков

Кошельки четырех знаков зодиака начнут наполняться: кто в числе счастливчиков

Жара скручивает листья и останавливает цветение томатов: какой раствор спасет урожай

Жара скручивает листья и останавливает цветение томатов: какой раствор спасет урожай

Новые правила бронирования в Украине: что нужно сделать до 10 августа и кто в зоне риска

Новые правила бронирования в Украине: что нужно сделать до 10 августа и кто в зоне риска

Залужный на встрече с Зеленским заявил, что будет идти в президенты - СМИ

Залужный на встрече с Зеленским заявил, что будет идти в президенты - СМИ

Последние новости

19:12

"Плохой знак": "Флеш" предупредил о новых модификациях российских дронов

19:10

Беспрецедентные потери РФ: Коваленко, о рекордном количество погибших оккупантовмнение

18:44

Девушка нашла в секонд-хенде сокровище: цена лишила дара речи

18:41

В РФ против Жадана открыли уголовное дело: что известно

18:41

"В войне назревает перелом": в DeepState сделали громкое заявление о ходе боев

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – ЖдановОперация по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов
18:13

Почему удары по Москве не имеют смысла: назван реальный сценарий отстранения Путина

18:08

Как гуманно и быстро прогнать голубей с балкона: поможет недорогая кухонная специя

17:46

РФ атаковала завод "Снежная панда" на Одесчине: возник пожар, есть пострадавшиеФотоВидео

17:21

Россия массированно атаковала Харьков КАБами, есть погибшие и раненые – что известно

Реклама
17:10

"Над Путиным уже смеются": Жданов заинтриговал заявлением о переломе в войне

17:09

Мухи разлетятся в мгновение: какой фрукт нужно разрезать и положить на подоконник

16:54

Новые правила бронирования в Украине: что нужно сделать до 10 августа и кто в зоне риска

16:52

Погиб звезда российской "Бригады": что с ним случилось

16:49

Бензиновый кризис захлестнул РФ: на АЗС - лимиты и рекордные цены, что говорит ПутинВидео

16:49

Консервация будет храниться всю зиму — 5 простых способов стерилизации банок

16:18

Из воды показался настоящий монстр: отец и сын поймали огромную щуку

16:15

Невозможно узнать: известный актер кардинально сменил имидж

16:11

Звезда хора "Гомін" сменил работу: что он будет делать

16:07

Доллар и евро пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 июля

16:05

Успех уже в четверг: шесть знаков китайского зодиака, которые разбогатеют

Реклама
15:33

"Сердцу не прикажешь" на украинском: действительно ли это выражение ошибчно

15:27

"Окно возможностей открыто": в Минобороны назвали условие, которое может изменить ход войны

15:25

Гарантированно испортятся в морозилке: каким продуктам точно там не место

15:22

Нарушал неоднократно: в Киеве водитель без прав стал виновником смертельного ДТПФото

15:12

От него фанател Дональд Трамп: умер исполнитель суперхита прошлого векаВидео

15:11

Мобилизация отца-одиночки в Кривом Роге: мужчину отпустили, но есть один нюанс

14:59

90-летняя бабушка раскрыла секрет счастья: ее ответ удивил миллионыВидео

14:43

Триумф и заговор за спиной: гороскоп Таро для Стрельцов на июль 2026Видео

14:35

Нужно ли снимать пену с картофеля: кулинары назвали главную ошибку

14:27

Говорить "хейтер" неправильно: как на украинском следует называть такого человекаВидео

14:08

Мальчик на пляже заметили странный камень: через минуты случилось чудо

13:58

"О тебе еще напишут": на фронте погиб известный украинский музыкант

13:48

В Украине создадут Украинский национальный пантеон: Рада поддержала закон

13:38

Оккупанты начинают выезжать из Крыма: эксперт объяснил, что будет дальше

13:37

Двойной куш: кому карты Таро сулят сразу два источника дохода в июле 2026

13:24

Залужный на встрече с Зеленским заявил, что будет идти в президенты - СМИ

13:11

Июль принесет четырем знакам зодиака настоящий финансовый прорыв - кто они

13:09

Кого тайные манипуляторы заставят снять розовые очки: гороскоп Таро на июль 2026Видео

12:58

Гороскоп Таро на завтра 2 июля: Скорпиону - интуиция, Весам - пожалеть себя

12:50

Никакой не "Тимофей": как правильно обращаться на украинском к мужчине с таким именем

Реклама
12:36

Кабаева на суперяхте Путина плывет на отдых в турецкий Бодрум: как она выглядит

12:35

Магнитная буря красного уровня обрушилась на Землю: когда шторм усилится

12:29

Девушка сделала ДНК-тест ради интереса: жизнь разделилась на до и после

12:22

"Осталось недолго": эксперт назвал год, когда Крымский мост будет разрушен

12:10

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки у зеркала за 19 с

12:07

Оккупантов ждут огромные проблемы: Жданов раскрыл детали новой фазы войны за Крым

11:58

Рецепт идеального ужина из цветной капусты – готовится 20 минут

11:23

Чтобы кусты ломились от бутонов: как и когда правильно обрезать пионы

11:21

Угроза из Беларуси: эксперт предупредил о сюрпризах, которые может готовить Кремль

11:15

Почему 2 июля нельзя лениться: какой церковный праздник

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять