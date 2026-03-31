Голуби и мыши боятся как огня — дешевый способ защитить огород и сад

С наступлением весны дачники активно высаживают растения и готовят грядки. Однако вместе с теплом появляются и проблемы — птицы и грызуны могут повредить посевы.
Эксперты рассказали, как использовать фольгу для борьбы с вредителями и защитить растения без химии.
Почему вредители опасны для сада
Голуби и другие птицы часто раскапывают почву в поисках пищи, повреждая молодые растения и семена.
Кроме того, их помет может навредить не только грядкам, но и поверхностям в саду. Грызуны также представляют угрозу — они могут портить корни и урожай.
Как фольга помогает отпугнуть вредителей
По словам специалистов, обычная алюминиевая фольга может стать эффективным средством.
Все дело в ее свойствах: она отражает свет и создает блики, также она двигается на ветру, пугая птиц. А вот для грызунов она имеет неприятные текстуру и звук.
Эксперт по садоводству Адиль уль-Хак объясняет, что блеск фольги и ее движение создают иллюзию опасности, из-за чего птицы стараются держаться подальше.
Как использовать фольгу в саду
Есть несколько простых способов применения:
Самый популярный вариант — сделать шарики из фольги и подвесить их на веревке возле растений. Они будут двигаться на ветру и отпугивать птиц.
Также можно разложить полоски фольги на грядках или даже слегка прикопать их в почву. Птицам не нравится контакт с этим материалом, и они избегают таких мест.
Фольга не содержит химикатов, не вредит растениям и стоит недорого. При этом она помогает защитить урожай.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
