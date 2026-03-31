Голуби и мыши боятся как огня — дешевый способ защитить огород и сад

Этот простой лайфхак помогает защитить ваши растения.

https://glavred.info/lifehack/golubi-i-myshi-boyatsya-kak-ognya-deshevyy-sposob-zashchitit-ogorod-i-sad-10753262.html Ссылка скопирована

Как использовать фольгу для борьбы с вредителями / Коллаж Главред, фото: pexels.com, скриншот YouTube

С наступлением весны дачники активно высаживают растения и готовят грядки. Однако вместе с теплом появляются и проблемы — птицы и грызуны могут повредить посевы.

Эксперты рассказали, как использовать фольгу для борьбы с вредителями и защитить растения без химии.

видео дня

Почему вредители опасны для сада

Голуби и другие птицы часто раскапывают почву в поисках пищи, повреждая молодые растения и семена.

Кроме того, их помет может навредить не только грядкам, но и поверхностям в саду. Грызуны также представляют угрозу — они могут портить корни и урожай.

Как фольга помогает отпугнуть вредителей

По словам специалистов, обычная алюминиевая фольга может стать эффективным средством.

Все дело в ее свойствах: она отражает свет и создает блики, также она двигается на ветру, пугая птиц. А вот для грызунов она имеет неприятные текстуру и звук.

Эксперт по садоводству Адиль уль-Хак объясняет, что блеск фольги и ее движение создают иллюзию опасности, из-за чего птицы стараются держаться подальше.

Как использовать фольгу в саду

Есть несколько простых способов применения:

Самый популярный вариант — сделать шарики из фольги и подвесить их на веревке возле растений. Они будут двигаться на ветру и отпугивать птиц.

Также можно разложить полоски фольги на грядках или даже слегка прикопать их в почву. Птицам не нравится контакт с этим материалом, и они избегают таких мест.

Фольга не содержит химикатов, не вредит растениям и стоит недорого. При этом она помогает защитить урожай.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред