Станет магнитом для всех грызунов: что не стоит ставить в саду весной

Грызуны — частая проблема в садах, особенно весной, когда на улице потеплело, ведь на это время приходится сезон размножения крыс и мышей. Но их можно легко прогнать с территории, если знать один секрет.
Главред решил разобраться, как отпугнуть грызунов от сада.
Какие предметы являются магнитом для грызунов
Как пишет Express.co.uk, эксперт по садоводству рассказал, что только одна вещь в саду может привлекать грызунов. Речь идет о кормушках для птиц. Все потому, что мыши и крысы тоже хотят полакомиться их едой.
"Большинство садоводов, включая меня, любят привлекать садовых птиц, поэтому кормушки для птиц есть повсюду в саду. Но они также могут быть магнитом для крыс", — говорит Алан Титчмарш.
Как избавиться от грызунов в саду
Эксперт отмечает, что избавиться от грызунов очень просто. Все, что нужно сделать, — это правильно разместить кормушку для птиц, чтобы мышам и крысам не хотелось к ней добираться.
"Ключ к успеху — разместить кормушку на открытом месте, посреди газона. Грызуны ненавидят бегать по открытым участкам. Если вы поставите кормушку для птиц рядом с живой изгородью или стеной, это прекрасно, поскольку у них есть укрытие, они выбегают, хватают то, что хотят, и мчатся обратно", — говорится в сообщении.
Помимо размещения кормушки для птиц, есть еще один совет, который можно использовать, чтобы отпугнуть грызунов – это оставлять корм для птиц на ночь.
Почему грызуны появляются в саду – видео:
Почему грызуны появляются в саду – видео:
Читайте также:
- Муравьи исчезнут за неделю: лучший способ уничтожить насекомых на огороде
- Мыши больше не вернутся: запахи, которые они не выносят
- 6 вещей, которые превращают двор в магнит для ос — как избавиться от насекомых
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
