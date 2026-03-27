Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Станет магнитом для всех грызунов: что не стоит ставить в саду весной

Мария Николишин
27 марта 2026, 19:04
Одна обычная вещь может стать причиной появления мышей и крыс в саду.
Почему весной в саду появляются грызуны / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что привлекает грызунов в сад
  • Как можно избавиться от мышей и крыс

Грызуны — частая проблема в садах, особенно весной, когда на улице потеплело, ведь на это время приходится сезон размножения крыс и мышей. Но их можно легко прогнать с территории, если знать один секрет.

Главред решил разобраться, как отпугнуть грызунов от сада.

видео дня

Какие предметы являются магнитом для грызунов

Как пишет Express.co.uk, эксперт по садоводству рассказал, что только одна вещь в саду может привлекать грызунов. Речь идет о кормушках для птиц. Все потому, что мыши и крысы тоже хотят полакомиться их едой.

"Большинство садоводов, включая меня, любят привлекать садовых птиц, поэтому кормушки для птиц есть повсюду в саду. Но они также могут быть магнитом для крыс", — говорит Алан Титчмарш.

Как избавиться от грызунов в саду

Эксперт отмечает, что избавиться от грызунов очень просто. Все, что нужно сделать, — это правильно разместить кормушку для птиц, чтобы мышам и крысам не хотелось к ней добираться.

"Ключ к успеху — разместить кормушку на открытом месте, посреди газона. Грызуны ненавидят бегать по открытым участкам. Если вы поставите кормушку для птиц рядом с живой изгородью или стеной, это прекрасно, поскольку у них есть укрытие, они выбегают, хватают то, что хотят, и мчатся обратно", — говорится в сообщении.

Какие растения отпугивают крыс / Инфографика: Главред

Помимо размещения кормушки для птиц, есть еще один совет, который можно использовать, чтобы отпугнуть грызунов – это оставлять корм для птиц на ночь.

Почему грызуны появляются в саду – видео:

@gardenersworldmag Как привлечь птиц в свой сад, не привлекая крыс? У Алана есть ответы. Больше советов от Алана Титчмарша о том, как не допустить крыс в свой сад, смотрите на нашем YouTube-канале. #Крысы#GardenersWorld#Садоводство#СадовыеПтицы♬ оригинальный звук — BBC Gardeners' World Magazine

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мыши крысы грызуны лайфхак сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

18:17Синоптик
Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

18:14Спорт
Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

17:50Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормки

Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормки

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяц

Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяц

В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

Последние новости

20:15

Вместо холода, приятные цифры: как прогреется воздух в Днепре в течение выходных

19:54

В Украине изменили нормы по поверке счетчиков: что это значит для платежек

19:52

Ключевые продукты украинцев выросли в цене: что известно о новом подорожании

19:51

От +20 до штормового ветра с дождем: на Тернопольщине резко изменится погода

19:45

Существенная экономия на бензине и дизеле: водителям раскрыли ТОП лучших трюков

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
19:10

Почему переговоры зашли в тупик: Вадим Денисенко назвал два возможных сценариямнение

19:04

Станет магнитом для всех грызунов: что не стоит ставить в саду веснойВидео

18:46

Деньги списались, счета закрылись: клиенты ПриватБанка бью тревогу

18:36

"Пойдет Украине на пользу": неожиданный сценарий новой войны РФ в Европе

Реклама
18:17

Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

18:14

Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

18:07

Настоящий удар по кошелькам: стоимость важного продукта скоро резко вырастет

17:56

Чем пахнет Ирина Билык: ароматы для свиданий и эксклюзив для избранныхВидео

17:50

Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

17:30

О клещах можно забыть: садоводы раскрыли секрет, что посадить в апреле

17:23

Сырники получатся пышными и не будут разваливаться: главные секреты приготовления

17:14

Почему в Вербное воскресенье освящают вербу: секрет обычая, о котором знают не всеВидео

17:07

Американский миллионер и популярная психолог потеряли 15-летнего сына

17:05

"Вычеркнул из жизни": брат звезды "Киборгов" стал оккупантом в армии РФ

17:01

Какой церковный праздник 28 марта: что можно и нельзя делать в этот день

Реклама
17:00

Дизель пересек "психологическую границу": на АЗС после обеда резко обновили ценники

16:36

Мощные корни перца за считанные дни: действенный стимулятор после пересадкиВидео

16:27

Резкий обвал евро: новый курс валют на 30 марта

16:25

Что видят умирающие на смертном одре: от рассказа медсестры стынет кровь

16:12

Ожидается аномальная жара: синоптики удивили прогнозом погоды

16:05

Родившиеся под знаком счастья: каким людям суждено быть везунчиками по жизни

16:03

"Помните его смешным": известный комик-военный погиб на Харьковщине

15:59

Дождь и резкое похолодание надвигается на Житомирщину: когда ожидать смену погоды

15:56

Как правильно сказать "ёрничать" на украинском языке - малоизвестный вариантВидео

15:33

"У нас ничего не было": Пол Маккартни выпустит сольный альбом впервые за пять лет

15:27

Львовщину разогреет до +18, а потом зарядят дожди: когда погода резко испортится

15:26

Перерасчет пенсий с 1 апреля: кому из украинцев увеличат выплаты

15:19

Как правильно по-украински — "ведмідь" или "медвідь": ответ удивит многих

15:08

Настоящий итальянский рецепт панеттоне на Пасху — понравится всемВидео

14:54

Хандэ Эрчел задержали прямо в аэропорту: куда ее везут

14:42

Что нельзя делать в праздник 28 марта: строгие приметы

14:40

Зеленская блеснула свежим образом с экс-президентом США — как повторитьВидео

14:21

"Не мог выйти из дома": украинский танцор впервые рассказал о проблемах с алкоголем

13:51

Может ли водитель повернуть направо: тест по ПДД, который "ломает голову" многимВидео

13:45

К Поплавскому пришли с обысками: в чём подозревают руководство КНУКиИФото

Реклама
13:43

РФ бросила силы в весеннее наступление, однако ВСУ срывают планы врага: какова ситуация на фронте

13:12

Камалия раскрыла свой самый высокий месячный доход

13:10

Алексей Суханов сделал признание о тайном романе: "Я сейчас люблю"

12:39

Одна категория продуктов подорожает на 7-8% в апреле - на что перепишут цены

12:34

Антонио Бандерас покинул Голливуд: что случилось с его здоровьем

12:28

Погода устроит "качели": прогноз синоптиков на апрель 2026 для Одессы

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

11:58

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке божьей коровки за 29 секунд

11:57

Гороскоп Таро на завтра 28 марта: Скорпионам - мужество, Весам - наслаждение

11:57

ВСУ отбили сотни километров: Сырский удивил подробностями

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять