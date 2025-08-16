Муравьи исчезнут за неделю: самый лучший способ уничтожить насекомых в огороде

В Украине обитает 146 видов муравьёв. Но бороться с ними довольно легко.

Вы узнаете:

Почему нельзя победить тлю, пока живы муравьи

Как навсегда избавиться от муравьев в огороде

Что убивает муравьев быстрее всего

Садовые муравьи часто появляются в огороде и могут доставить немало неприятностей. Кроме того, именно муравьи могут стать причиной распространения тли, поскольку они разносят ее по растениям и охраняют от божьих коровок и других естественных врагов.

Автор Youtube-канала Игорь критикует рассказал, как навсегда избавиться от муравьев в огороде.

Интересный факт. Муравьи составляют около 2% всех живых существ на планете, включая людей и животных. А среди насекомых их доля составляет около 80%.

В Украине обитает 146 видов муравьёв. Их главная сила — высокая скорость размножения и численность.

Как избавиться от муравьев в огороде народными средствами

По словам Игоря, избавляться от муравьёв можно легко и даже подручными и безвредными средствами.

Способ №1. Кукурузная мука

Слизни и муравьи не могут переваривать кукурузу — у них нет нужного фермента. Съев кукурузную муку, они погибают. Таким образом, достаточно просто присыпать мукой растения или тропинки, по которым они передвигаются.

Минус этого метода в том, что он подходит только для небольших участков и требует, чтобы мука оставалась сухой.

Способ №2. Нашатырный спирт

Нужно развести раствор из расчета 10 г на 10 л воды и опрыскать растения и землю под ними.

Это безвредно для растений, помогает от тли и даёт азотную подкормку.

Минус этого способа: обработки нужно повторять часто.

Способ №3. Бура (борная кислота)

Работает как яд, но чтобы муравьи её съели, борную кислоту смешивают с сахарной пудрой или желтком.

Применять этот метод можно тольку в сухую погоду, поскольку влага быстро его портит.

Способ №4. Химические приманки и отравленный сахар

Отравленный сахар — это самый эффективный способ по соотношению "затраты/результат".

Его советуют рассыпать тонким слоем, но так большая часть впитается в землю или смоется росой, то лучше сахар засыпать в отверстие муравейника или вдоль тропинок. Таким образом, почти 100% приманки попадает к муравьям в гнездо, где отравит и текущих особей, и будущее потомство.

Чтобы приготовить отравленный сахар, нужно взять любой инсектицид и развести его не на 10 л, а на 0,5 л, чтобы получить концентрат.

Далее рассыпьте тонкий слой сахара, опрыскайте его концентратом, просушите и соберите в пластиковую бутылку.

Сахар нужно насыпать прямо в муравейник. Одного пакетика хватит, чтобы обработать весь участок. После нескольких обработок муравьёв на участке не остаётся.

Об источнике: Youtube-канал "Игорь критикует" "Садоводство - это мое хобби, на своем канале я делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке и не только", - пишет о своем канале автор. Он отмечает, что его цель - получать обильный и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде. "Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтоб все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина. На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео. Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022 года.

