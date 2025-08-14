В Украине обнаружен опасный комар: как выглядит и какие болезни переносит

Тигровый комар считается одним из самых опасных инвазивных видов комаров, которых можно встретить в континентальной Европе.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-obnaruzhen-opasnyy-komar-kak-vyglyadit-i-kakie-bolezni-perenosit-10689707.html Ссылка скопирована

Тигровый комар может укусить даже днем / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как выглядит тигровый комар и когда выходит на "охоту"

Чем опасен укус Aedes albopictus

На территории Украины существует 10-15 видов кровососущих комаров, а с недавнего времени появился еще один опасный вид – тигровый комар.

Как рассказал изданию Телеграф энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим, тигровый комар (Aedes albopictus) является переносчиком лихорадки западного Нила и активно "охотится" даже днем.

видео дня

Халаим не смог сказать, удастся ли отпугнуть насекомое репеллентами, которые сейчас представлены на рынке. Дело в том, что один препарат помогает от одного вида комаров, а для защиты от другого может понадобиться другой препарат.

Если вам интересно, почему к некоторым людям комары даже не подлетают, читайте материал: Не только из-за группы крови: почему комары кусают одних людей чаще, чем других.

Как выглядит тигровый комар

Отличить представителей этого вида можно по черно-белым полосам на конечностях и такому же полосатому телу.

Как и в случае с другими комарами, кровью питаются только самки.

Чем опасны тигровые комары

Тигровый комар считается одним из самых опасных инвазивных видов комаров, которых можно встретить в континентальной Европе.

Насекомое способно передавать до 22 различных вирусов, в том числе такие экзотические как денге, чикингунья, Зика или желтая лихорадка.

Что будет, если укусил тигровый комар

Среди прочего, тигровый комар является переносчиком геморрагической лихорадки Западного Нила. Вирус передается через укусы и у большинства зараженных протекает бессимптомно.

Однако у 20% больных развиваются гриппоподобные симптомы, а именно:

резкое повышение температуры;

головная боль;

боль в горле, мышцах, суставах и спине;

слабость;

тошнота;

диарея;

высыпания на теле;

увеличение печени и селезенки;

поражение нервной системы, в частности менингит, энцефалит;

признаки поражения головного мозга — расстройства сознания, парезы, параличи.

Ранее Главред писал, как обычная кофейная гуща поможет защититься от комаров. Оказывается, это одно из лучших натуральных средств против надоедливых насекомых. Она доступна, безопасна и не требует лишних затрат.

Если вам интересно более детально разобраться в том, как защититься от комаров в летний период с помощью репеллентов, фумигаторов и натуральных средств, которые действительно эффективны, читайте материал: Что реально отпугивает комаров за секунды - проверенные средства против москитов.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред