Удивительно, но факт: куда деваются комары зимой

Вы узнаете:
- Куда деваются комары зимой
- Откуда в квартире комары зимой
Комары, эти древние насекомые, существуют на нашей планете миллионы лет, успешно адаптируясь к суровым условиям. Но что происходит с ними зимой, когда температура падает?
Главред узнал, куда деваются комары зимой, как они выживают в холод и почему их можно встретить даже в морозы.
Куда деваются комары зимой?
С наступлением холодов большинство комаров меняет свой образ жизни. Самцы обычно живут не более 10 дней, а после спаривания погибают. Самки же уходят в состояние покоя — своего рода спячку, называемую диапаузой, пишет портал Ликвидатор. Они находят укромные места, такие как:
- Полые деревья и бревна.
- Норы животных.
- Подвалы, чердаки и другие защищённые уголки в домах человека.
Почему комары не умирают за зиму?
Удивительная выносливость этих насекомых связана с их способностью накапливать питательные вещества и замедлять метаболизм. В этом состоянии они могут пережить холодные месяцы без пищи и воды, ожидая более благоприятных условий. Некоторые виды способны выдерживать температуры ниже нуля.
Яйца комаров — ещё более устойчивы. Они могут оставаться жизнеспособными до восьми месяцев, даже в условиях заморозков. Куколки некоторых видов выживают под льдом в замёрзших водоёмах.
Откуда в квартире комары зимой?
Даже в морозы комары могут найти укрытие внутри дома. Почему это происходит?
- Тепло: Комфортная температура в квартирах позволяет им активно жить.
- Вода: Доступ к влаге из комнатных растений, влажных тряпок или ванн создаёт благоприятную среду.
- Кровь: Люди и домашние животные становятся источником питания для самок, которые остаются активными даже зимой.
Как найти комариное гнездо в квартире?
Если зимой в доме появляются комары, их гнездо можно обнаружить:
- Рядом с влажными зонами, такими как ванная комната или кухня.
- В цветочных горшках с сырой почвой.
- В трещинах стен, углах или на чердаке.
Сколько живут комары зимой?
Самки, впавшие в диапаузу, могут переживать зиму до шести месяцев. В тёплых помещениях они могут продолжать активный цикл размножения, сокращая свой жизненный цикл до нескольких недель.
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