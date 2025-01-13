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Удивительно, но факт: куда деваются комары зимой

Сергей Кущ
13 января 2025, 12:52
274
Комары — удивительные создания, способные пережить даже суровые зимние условия.
Где зимуют комары
Где зимуют комары / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Куда деваются комары зимой
  • Откуда в квартире комары зимой

Комары, эти древние насекомые, существуют на нашей планете миллионы лет, успешно адаптируясь к суровым условиям. Но что происходит с ними зимой, когда температура падает?

Главред узнал, куда деваются комары зимой, как они выживают в холод и почему их можно встретить даже в морозы.

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Куда деваются комары зимой?

С наступлением холодов большинство комаров меняет свой образ жизни. Самцы обычно живут не более 10 дней, а после спаривания погибают. Самки же уходят в состояние покоя — своего рода спячку, называемую диапаузой, пишет портал Ликвидатор. Они находят укромные места, такие как:

  • Полые деревья и бревна.
  • Норы животных.
  • Подвалы, чердаки и другие защищённые уголки в домах человека.

Почему комары не умирают за зиму?

Удивительная выносливость этих насекомых связана с их способностью накапливать питательные вещества и замедлять метаболизм. В этом состоянии они могут пережить холодные месяцы без пищи и воды, ожидая более благоприятных условий. Некоторые виды способны выдерживать температуры ниже нуля.

Яйца комаров — ещё более устойчивы. Они могут оставаться жизнеспособными до восьми месяцев, даже в условиях заморозков. Куколки некоторых видов выживают под льдом в замёрзших водоёмах.

Откуда в квартире комары зимой?

Даже в морозы комары могут найти укрытие внутри дома. Почему это происходит?

  • Тепло: Комфортная температура в квартирах позволяет им активно жить.
  • Вода: Доступ к влаге из комнатных растений, влажных тряпок или ванн создаёт благоприятную среду.
  • Кровь: Люди и домашние животные становятся источником питания для самок, которые остаются активными даже зимой.
Средства для борьбы с насекомыми инфографика
Средства для борьбы с насекомыми инфографика / Инфографика: Главред

Как найти комариное гнездо в квартире?

Если зимой в доме появляются комары, их гнездо можно обнаружить:

  • Рядом с влажными зонами, такими как ванная комната или кухня.
  • В цветочных горшках с сырой почвой.
  • В трещинах стен, углах или на чердаке.

Сколько живут комары зимой?

Самки, впавшие в диапаузу, могут переживать зиму до шести месяцев. В тёплых помещениях они могут продолжать активный цикл размножения, сокращая свой жизненный цикл до нескольких недель.

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