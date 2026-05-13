Ряд областей Украины атакуют дроны: слышны взрывы, есть пострадавшие

Главное:
- Россия атакует Украину "Шахедами"
- В некоторых областях уже раздались взрывы
- В Хмельницкой области двое человек получили травмы в результате атаки
Днем 13 мая страна-агрессор Россия атакует Украину "Шахедами". Взрывы уже прогремели в ряде областей.
Взрывы в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас в столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА.
"Находитесь в укрытиях", — подчеркнул он.
В 13:00 Кличко сообщил о падении обломков БПЛА на открытой местности в Оболонском районе столицы. Известно, что экстренные службы направляются на место.
Взрывы в Хмельницкой области
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин написал, что вражеские дроны атакуют Хмельницкую область.
По его словам, в области работают Силы противовоздушной обороны ВСУ.
"На данный момент известно о двух пострадавших. Берегите себя. Находитесь в укрытиях", — добавил он.
В то же время мониторы сообщают, что 6 БПЛА из Житомирской области в настоящее время держат курс на Хмельницкую область.
Взрывы в Черновцах
Глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко в 12:25 заявил, что в Черновцах работает ПВО.
Он добавил, что вражеская цель движется в направлении Новоднестровска и прилегающих населенных пунктов.
Взрывы в Ивано-Франковской области
Начальник Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что российские оккупанты атакуют Прикарпатье.
Она призвала людей находиться в безопасных местах и соблюдать информационное молчание.
Какие города может атаковать Россия
Мониторинговые группы ранее заявляли, что Россия может нацеливать удары на объекты военно-промышленного комплекса, учебные центры и аэродромы.
Основными потенциальными целями, по оценкам мониторинговых источников, могут стать Киев, Одесса, Львов, Кривой Рог и Бурштын.
Атака дронов — последние новости
Как сообщал Главред, советник министра обороны Украины, специалист по вопросам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что РФ массированно атакует Украину ударными беспилотниками. Они движутся вдоль границы Беларуси на расстоянии 5-10 км один за другим и сразу в большом количестве.
Также известно, что российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. Под удар попали Кривой Рог, Марганец, Синельниковский и Никопольский районы. Есть погибшие и пострадавшие.
Кроме того, в ночь на 13 мая россияне атаковали ударными БПЛА промышленную инфраструктуру Одесской области. В результате нескольких волн ударов зафиксированы повреждения складских и хозяйственных помещений.
О личности: Виталий Кличко
Виталий Кличко — украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.
