Ряд областей Украины атакуют дроны: слышны взрывы, есть пострадавшие

Украинцев призывают оставаться в укрытиях.

Россия атакует Украину дронами

Главное:

Россия атакует Украину "Шахедами"

В некоторых областях уже раздались взрывы

В Хмельницкой области двое человек получили травмы в результате атаки

Днем 13 мая страна-агрессор Россия атакует Украину "Шахедами". Взрывы уже прогремели в ряде областей.

Взрывы в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас в столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА.

"Находитесь в укрытиях", — подчеркнул он.

В 13:00 Кличко сообщил о падении обломков БПЛА на открытой местности в Оболонском районе столицы. Известно, что экстренные службы направляются на место.

Взрывы в Хмельницкой области

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин написал, что вражеские дроны атакуют Хмельницкую область.

По его словам, в области работают Силы противовоздушной обороны ВСУ.

"На данный момент известно о двух пострадавших. Берегите себя. Находитесь в укрытиях", — добавил он.

В то же время мониторы сообщают, что 6 БПЛА из Житомирской области в настоящее время держат курс на Хмельницкую область.

Дрон "Шахед"

Взрывы в Черновцах

Глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко в 12:25 заявил, что в Черновцах работает ПВО.

Он добавил, что вражеская цель движется в направлении Новоднестровска и прилегающих населенных пунктов.

Взрывы в Ивано-Франковской области

Начальник Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что российские оккупанты атакуют Прикарпатье.

Она призвала людей находиться в безопасных местах и соблюдать информационное молчание.

Какие города может атаковать Россия

Мониторинговые группы ранее заявляли, что Россия может нацеливать удары на объекты военно-промышленного комплекса, учебные центры и аэродромы.

Основными потенциальными целями, по оценкам мониторинговых источников, могут стать Киев, Одесса, Львов, Кривой Рог и Бурштын.

Атака дронов — последние новости

Как сообщал Главред, советник министра обороны Украины, специалист по вопросам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что РФ массированно атакует Украину ударными беспилотниками. Они движутся вдоль границы Беларуси на расстоянии 5-10 км один за другим и сразу в большом количестве.

Также известно, что российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. Под удар попали Кривой Рог, Марганец, Синельниковский и Никопольский районы. Есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, в ночь на 13 мая россияне атаковали ударными БПЛА промышленную инфраструктуру Одесской области. В результате нескольких волн ударов зафиксированы повреждения складских и хозяйственных помещений.

О личности: Виталий Кличко Виталий Кличко — украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

