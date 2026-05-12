РФ готовит самолеты к вылетам: Игнат предупредил об атаке, что известно

Кратко:
- Разведка фиксирует признаки возможной подготовки удара РФ
- Растет активность российской тактической авиации
- Точное время атаки пока неизвестно
Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинская разведка совместно с международными партнерами фиксирует признаки возможной подготовки России к очередной массированной атаке. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
По его словам, одним из ключевых индикаторов является повышенная активность российской авиации на аэродромах базирования, в частности передислокация тактической авиации и оснащение самолетов вооружением.
Игнат отметил, что такая активность наблюдается в течение последних дней, а точное время возможного удара спрогнозировать невозможно.
"Было много сообщений, они появляются не зря – у нас есть разведка, данные от партнеров, собственные разведывательные силы. Фиксируется передислокация тактической авиации, активность на аэродромах базирования… Противник заранее обычно вооружает самолеты перед ударом, и такая активность наблюдалась на днях", – отметил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ.
Также он подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент, а потенциальный удар возможен в ближайшие несколько суток.
"Это может произойти в любой момент в течение ближайших нескольких суток. Если бы мы знали точное время сегодня, об этом уже было бы объявлено официальными лицами или Воздушными силами", — отметил пресс-секретарь.
Отдельно в Воздушных силах подчеркивают критическую важность соблюдения правил безопасности, ведь ракеты, в частности баллистические, долетают до целей за очень короткое время и сложны для перехвата из-за минимального времени на реагирование.
Какую новую тактику ударов по Украине применяет Россия — мнение эксперта
Как писал Главред, военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV заявил, что Россия постепенно меняет подход к ракетным ударам по Украине, сокращая использование крылатых ракет и делая акцент на других средствах поражения.
По его словам, в настоящее время РФ активнее применяет баллистическое вооружение, а также все больше полагается на ударные беспилотники как на относительно дешевый инструмент нанесения урона.
Крамаров также обратил внимание на сложности с использованием ракет Х-101 из-за проблем с самолетами-носителями Ту-95. Отдельно он отметил, что Россия еще в конце 2025 года перестраивала свой ВПК под производство компонентов для баллистических ракет, а ракеты систем ПВО С-300 и С-400 все чаще используются для ударов по наземным целям, что связано с дефицитом других средств поражения.
Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 12 мая российские оккупационные войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в сообщении в Telegram.
Кроме того, в ночь на 12 мая Россия уже осуществила массированную атаку дронами по Украине. В Киеве объявляли воздушную тревогу, раздавались взрывы и работали силы противовоздушной обороны. Также вражеские беспилотники фиксировали в направлении нескольких областей страны.
Напомним, что в ночь на 7 мая в Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об атаке дронов. Два человека пострадали в результате вражеской атаки — это беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обоим оказали медицинскую помощь на месте.
О личности: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
