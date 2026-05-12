Когда сеять дыню в 2026 году: названы "счастливые" даты для обильного урожая

Как определить оптимальное время для посева дынь и арбузов по температуре почвы и погодным условиям.

Когда сеять дыни и арбузы в открытый грунт

Вы узнаете:

Когда сеять дыни и арбузы в открытый грунт

Какие условия нужны для хорошего урожая

Какое расстояние и глубина посева являются оптимальными

Чтобы вырастить сладкие и сочные арбузы и дыни ближе к концу лета и началу осени, важно правильно определить сроки посева в открытый грунт. Сроки зависят не только от календаря, но и от погодных условий, температуры почвы и особенностей региона.

Главред решил разобраться, когда лучше всего высевать арбузы и дыни в открытый грунт, чтобы получить стабильный и качественный урожай

Как пишет УНИАН, в мае семена этой культуры можно высевать в открытый грунт в периоды 11–12, 19–21 и 26–30 числа. Поздние сорта допускается сеять и в июне. В то же время по лунному календарю наиболее благоприятными считаются дни с 1 по 3 и с 8 по 10 число.

Таким образом, ориентируясь на фазы Луны, можно определить оптимальные сроки для высадки дынь в открытый грунт. Важно также учитывать, что период новолуния (15–17 мая) традиционно считается неблагоприятным для посева, поскольку существует мнение, что растения, высаженные в это время, могут развиваться слабее.

Температура почвы и условия для посева

Ключевым фактором для успешного выращивания дыни является температура почвы. Она должна стабильно прогреться как минимум до +15°C. В южных регионах Украины, в частности в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, такие условия часто формируются уже в начале или в середине мая.

В то же время даже там возможны ночные похолодания, которые могут негативно повлиять на молодые всходы.

Также можно ориентироваться на простой проверенный способ: достаточно прижать ладонь к земле на минуту. Если почва не вызывает ощущения холода, ее можно считать готовой к посеву.

Глубина посева и схема посадки

Глубина заделки семян зависит от типа почвы. В тяжелых глинистых или черноземных почвах оптимально высевать на глубину до 3 см, тогда как в легких песчаных — до 4–5 см. Важное значение имеет также схема посадки: между растениями рекомендуется оставлять около 80–90 см, а между рядами — 100–150 см, что обеспечивает достаточно места для развития плодов.

Выбор участка также влияет на урожайность. Дыни лучше всего растут на хорошо освещенных, солнечных участках с легкой и дренированной почвой. Для защиты от холодных ветров с северной стороны часто высаживают кукурузу, которая выполняет роль естественного барьера.

Перед посевом землю рекомендуется увлажнить теплой водой, поскольку бахчевые культуры лучше прорастают в прогретой среде. Соблюдение этих рекомендаций позволяет повысить всхожесть семян и получить стабильный и качественный урожай.

