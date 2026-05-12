Почему нельзя сушить телефон в рисе: как популярный миф выводит гаджет из строя

О чем вы узнаете
- Почему рис не спасает телефон от влаги
- В чем заключается главная проблема
- Как правильно сушить телефон после намокания
Каждый хотя бы раз слышал "правило" спасения гаджета, упавшего в воду: немедленно положить его в миску с рисом. Многие считают, что крупа вытягивает влагу изнутри. Однако эксперты и сервисные центры, в частности компания Apple, официально предостерегают от этого метода. Рис не только не помогает, но и может окончательно "добить" ваше устройство.
Почему рис может окончательно сломать телефон
Как сообщает BGR, популярный миф о рисе не имеет под собой научного обоснования. На самом деле погружение телефона в крупу может вызвать дополнительные проблемы:
- Мелкие частицы риса и рисовая пыль попадают в разъемы и внутренние компоненты, где под воздействием влаги превращаются в клейкую массу.
- Вместо чистой воды внутри устройства появляется грязь, которую сложнее удалить.
- Пока телефон лежит в рисе, внутри продолжается процесс коррозии.
Также специалисты советуют не использовать фен (горячий воздух может расплавить внутренние детали), сжатый воздух или ватные палочки, которые оставляют ворс.
Почему главная опасность — это коррозия
Сама по себе вода может не вывести телефон из строя мгновенно, особенно если он имеет современную защиту от влаги (IP67/IP68). Настоящей проблемой является коррозия.
Если вы уронили телефон в море, бассейн с хлором или пролили на него сладкий напиток, минералы и сахар начинают разрушать металлические контакты. Даже после высыхания эти отложения остаются внутри и со временем полностью "сжигают" плату.
Как правильно спасать телефон после попадания в воду
Если ваш гаджет намок, действуйте по следующему алгоритму.
- Сразу выключите устройство
- Это самый важный шаг, чтобы предотвратить короткое замыкание.
- Уберите все лишнее
- Снимите чехол, извлеките SIM-карту и карту памяти. Если модель старая и позволяет снять заднюю крышку и аккумулятор — сделайте это.
- Осторожно вытрите влагу
- Протрите телефон мягким полотенцем или салфеткой.
- Удалите воду из портов
- Держите телефон вертикально разъемом вниз и осторожно постучите по нему рукой, чтобы вытряхнуть остатки жидкости.
- Дайте гаджету высохнуть естественным образом
Оставьте телефон в хорошо проветриваемом сухом месте. Не пытайтесь заряжать его как минимум 5–8 часов.
Что советуют мастера по ремонту телефонов
Специалисты по ремонту, в частности iFixit, утверждают, что лучшее средство для очистки телефона изнутри — 90% изопропиловый спирт.
Спирт вытесняет воду, растворяет соли и сахар, а главное — быстро испаряется, не оставляя следов. Однако этот метод подходит только тем, кто умеет разобрать устройство. Эксперты рекомендуют осторожно промыть материнскую плату в спиртовом растворе с помощью мягкой зубной щетки. Это поможет удалить остатки соли или сахара и предотвратить коррозию.
Ранее Главред рассказывал о том, безопасна ли новая постель из магазина — какие вещества могут оставаться на ткани и как правильно подготовить белье к использованию.
Вас может заинтересовать:
- Зачем бросать лед в унитаз: необычный, но действенный трюк
- Почему эксперты советуют выключать роутер на ночь: скрытые риски постоянного подключения
- Хитрые хозяйки всегда кладут ложку на подоконник: зачем так делать
Об источнике: BGR (Boy Genius Report)
BGR (Boy Genius Report) — влиятельное американское технологическое издание, основанное в 2006 году. Ресурс специализируется на новостях о гаджетах, обзорах электроники и эксклюзивных утечках информации о новинках Apple и Android. Сегодня сайт принадлежит крупному холдингу Penske Media и является одним из самых цитируемых источников в мире технологий и науки.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред