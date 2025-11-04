Если не знать, можно "убить" гаджет: как безопасно очистить USB-порт телефона

Очень важно следить за физическим состоянием своего любимого устройства, в частности, за его чистотой.

Как очистить порт без повреждений / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Почему очень важно чистить порт зарядки

Как правильно прочистить USB-порт смартфона

Смартфон, как и любой другой гаджет, нуждается в регулярном уходе и нашем внимании, чтобы оставаться быстрым, стабильным и работоспособным. Специалисты Slashgear поделились советами, как правильно очистить USB-порт смартфона, не рискуя повредить его, отмечает Главред.

Не секрет, что со временем в гнезде для зарядки скапливаются пыль, ворсинки и другие мелкие частицы и грязь. Из-за этого штекер зарядного кабеля может вставляться с трудом, процесс зарядки прерывается, или же телефон вообще перестает реагировать.

Как правильно почистить разъем зарядки?

Существует простой способ, как ухаживать за разъемом зарядки, чтобы телефон работал без сбоев:

Сначала нужно полностью выключить телефон.

Осветите порт ярким источником света - так будет видно, сколько грязи внутри.

Далее осторожно выдуйте пыль с помощью баллона со сжатым воздухом или используйте маленькую резиновую грушу.

Затем осторожно пройдитесь ватной палочкой или деревянной зубочисткой, чтобы снять остатки ворса.

Повторно продуйте порт и проверьте, вставляется ли кабель без проблем.

Как ускорить зарядку телефона / Инфографика Главред

Как нельзя чистить разъем зарядки?

Самое главное правило - не пользуйтесь металлическими предметами. Иглы, скрепки или ножницы могут легко поцарапать или замкнуть контакты.

Еще одна распространенная ошибка - это сдувание пыли ртом. В выдыхаемом воздухе содержится влага, и даже минимальное количество конденсата может вызвать коррозию или короткое замыкание внутри разъема.

Как часто надо чистить разъем зарядки?

Такую процедуру рекомендуют делать раз в несколько месяцев, ведь именно за это время в гнезде накапливается основная часть пыли. Чрезмерная частота очистки, наоборот, может навредить и постоянный механический контакт с внутренними элементами уменьшает срок их службы.

Чтобы продлить жизнь разъему, стоит чаще пользоваться беспроводной зарядкой, она снижает износ и защищает устройство от мусора.

Если даже после тщательной очистки зарядка все равно прерывается или телефон не реагирует, проблема может быть глубже. Неудобства может создавать неисправный аккумулятор или поврежденный порт. В такой ситуации лучше всего обратиться к квалифицированному мастеру.

