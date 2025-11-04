Если не знать, можно "убить" гаджет: как безопасно очистить USB-порт телефона

Вкратце:
Смартфон, как и любой другой гаджет, нуждается в регулярном уходе и нашем внимании, чтобы оставаться быстрым, стабильным и работоспособным. Специалисты Slashgear поделились советами, как правильно очистить USB-порт смартфона, не рискуя повредить его, отмечает Главред.
Не секрет, что со временем в гнезде для зарядки скапливаются пыль, ворсинки и другие мелкие частицы и грязь. Из-за этого штекер зарядного кабеля может вставляться с трудом, процесс зарядки прерывается, или же телефон вообще перестает реагировать.
Как правильно почистить разъем зарядки?
Существует простой способ, как ухаживать за разъемом зарядки, чтобы телефон работал без сбоев:
- Сначала нужно полностью выключить телефон.
- Осветите порт ярким источником света - так будет видно, сколько грязи внутри.
- Далее осторожно выдуйте пыль с помощью баллона со сжатым воздухом или используйте маленькую резиновую грушу.
- Затем осторожно пройдитесь ватной палочкой или деревянной зубочисткой, чтобы снять остатки ворса.
- Повторно продуйте порт и проверьте, вставляется ли кабель без проблем.
Как нельзя чистить разъем зарядки?
Самое главное правило - не пользуйтесь металлическими предметами. Иглы, скрепки или ножницы могут легко поцарапать или замкнуть контакты.
Еще одна распространенная ошибка - это сдувание пыли ртом. В выдыхаемом воздухе содержится влага, и даже минимальное количество конденсата может вызвать коррозию или короткое замыкание внутри разъема.
Как часто надо чистить разъем зарядки?
Такую процедуру рекомендуют делать раз в несколько месяцев, ведь именно за это время в гнезде накапливается основная часть пыли. Чрезмерная частота очистки, наоборот, может навредить и постоянный механический контакт с внутренними элементами уменьшает срок их службы.
Чтобы продлить жизнь разъему, стоит чаще пользоваться беспроводной зарядкой, она снижает износ и защищает устройство от мусора.
Если даже после тщательной очистки зарядка все равно прерывается или телефон не реагирует, проблема может быть глубже. Неудобства может создавать неисправный аккумулятор или поврежденный порт. В такой ситуации лучше всего обратиться к квалифицированному мастеру.
