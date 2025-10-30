Заряжается 160 секунд и служит десятки лет: итальянцы создали супер-батарейку

https://glavred.info/techno/zaryazhaetsya-160-sekund-i-sluzhit-desyatki-let-italyancy-sozdali-super-batareyku-10710527.html Ссылка скопирована

Итальянский стартап представил инновационную перезаряжаемую батарейку Captery Ultra, которая может полностью зарядиться менее чем за три минуты и прослужить несколько десятилетий.

Разработчики называют её "новым поколением источников энергии", ведь в ней используется технология суперконденсаторов, а не традиционные химические элементы, сообщает TechRadar.

Прорыв в мире аккумуляторов

Современные аккумуляторы — литий-ионные или никель-металлгидридные — имеют ряд недостатков: они медленно заряжаются, теряют ёмкость уже через несколько лет и наносят вред экологии. В Captery Ultra эти проблемы решены благодаря применению суперконденсаторов, которые накапливают заряд физическим способом — на поверхности электродов, а не за счёт химических реакций.

Такой принцип работы позволяет заряжать и разряжать батарейку практически бесконечно без потери ёмкости. По данным разработчиков, Captery Ultra выдерживает до 500 раз больше циклов перезарядки, чем стандартные аккумуляторы.

160 секунд до полной зарядки

Главное преимущество новинки — скорость зарядки. Полная зарядка батарейки занимает всего 160 секунд, что делает её идеальной для гаджетов, умных устройств, фонарей и бытовой техники.

Напряжение 3,2 В позволяет заменить две обычные батарейки по 1,5 В, сохранив стабильную производительность. Таким образом, одно устройство может работать десятилетиями без замены источника питания.

Экологичная альтернатива

По словам разработчиков, материалы Captery Ultra на 90% безопаснее для окружающей среды, чем используемые в традиционных аккумуляторах. Это может значительно сократить объём токсичных отходов, ведь ежегодно на свалки попадают миллиарды батареек.

Компания уже запустила кампанию на Kickstarter для сбора средств на массовое производство, и интерес к проекту растёт с каждым днём.

Что это значит для будущего

Если технология Captery Ultra подтвердит заявленные характеристики, она может стать настоящим прорывом в сфере хранения энергии — быстрые зарядки, долговечность и экологичность сделают такие батарейки стандартом будущего.

Об источнике - TechRadar TechRadar Международный информационно-аналитический сайт о технологиях, охватывающий новости, обзоры, руководства, коротый делает новости и обзоры телефонов, компьютеров, устройств "умного дома", игровых консолей и пр. Майт указывает, что команда провела тысячи часов тестирования и подготовила более 16 000 обзоров, чтобы обеспечить "100% непредвзятую, независимую точку зрения".

