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Как зарядить iPhone без зарядки: мужчина показал гениальный метод с батарейкой

Юрий Берендий
18 мая 2024, 03:15
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В условиях аварийных отключений электроэнергии важным встает вопрос зарядки смартфон. Главред выяснил, как зарядить смартфон без электроэнергии.
Как зарядить iPhone без зарядки: мужчина показал гениальный метод с батарейкой
Как зарядить iPhone без зарядки - можно ли зарядить смартфон от батарейки / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pexels

Зарядить iPhone без стандартного зарядного устройства можно несколькими альтернативными способами, но стоит помнить, что некоторые из них могут быть менее эффективными или медленнее, чем использование официального зарядного устройства.

Как зарядить iPhone без зарядного устройства

  • Использование компьютера или ноутбука: подключите iPhone к USB-порту компьютера или ноутбука с помощью USB-кабеля. Это позволит заряжать устройство, хотя скорость зарядки может быть ниже, чем при использовании стандартного зарядного блока.
  • Портативное зарядное устройство (power bank): Power bank - это переносной аккумулятор, который можно использовать для зарядки мобильных устройств. Подключите iPhone к power bank с помощью USB-кабеля.
  • Зарядка в автомобиле: если у вас есть автомобиль с USB-портом или зарядным устройством для автомобиля (адаптер для прикуривателя с USB-портом), вы можете заряжать iPhone во время поездки.
  • Другие USB-устройства: некоторые другие электронные устройства, такие как телевизоры, игровые консоли или портативные динамики, могут иметь USB-порты, к которым можно подключить iPhone для зарядки.
  • Солнечные зарядные устройства: специальные солнечные панели со встроенными USB-портами могут заряжать ваш iPhone за счет солнечной энергии. Это особенно полезно в условиях, где нет доступа к электрической сети.

Что за устройство iPhone?

iPhone - серия смартфонов, разработанных корпорацией Apple. Работают под управлением операционной системы iOS, которая представляет собой упрощенную и оптимизированную для функционирования на мобильном устройстве версию macOS, сообщает "Википедия".

Всегда следите за тем, чтобы кабели и устройства, которые вы используете, были качественными и соответствовали требованиям вашего iPhone, чтобы избежать повреждения аккумулятора или других проблем.

видео дня

Как зарядить iPhone от батарейки

Зарядить iPhone от обычной батарейки (AA или AAA) с помощью автомобильного зарядного устройства можно, но для этого нужен специальный конвертер или адаптер.

Как зарядить iPhone от батарейки - инструкция

  • Подготовьте батарейки: вставьте новые или полностью заряженные батарейки в конвертер батарейки в USB. Убедитесь, что батарейки установлены правильно, в соответствии с полярностью (+ и -).
  • Подключите конвертер к автомобильному зарядному устройству: вставьте автомобильное зарядное устройство в конвертер батарейки в USB. Большинство конвертеров имеют USB-выход, к которому можно подключить автомобильное зарядное устройство через USB-кабель.
  • Подключите iPhone: используя USB-кабель для iPhone, подключите один конец к автомобильному зарядному устройству, а другой конец к вашему iPhone.
  • Заряжайте iPhone: если все подключено правильно, ваш iPhone начнет заряжаться от батареек через автомобильное зарядное устройство.

Кроме того, Tik-Tok энтузиаст под ником @massreach показал, как можно зарядить iPhone с помощью автомобильного зарядного устройства дома.

"Если ваша машина сломалась, а телефон разрядился, возьмите 9-вольтовый аккумулятор и автомобильное зарядное устройство. Положите автомобильное зарядное устройство с одной стороны аккумулятора, а ключ - с другой, и он начнет заряжаться", - указывает блогер.

Смотрите видео о том, как зарядить телефон от автомобильного зарядного устройства и 9-вольтовой батарейки аккумуляторного типа дома:

@massreach How to charge an iPhone without a charger ? #iphone#android#charger♬ original sound - MassReach

Что известно о Mass Reach

Mass Reach - это агентство цифрового маркетинга полного цикла, базирующееся в Лондоне, которое помогает малому и среднему бизнесу развиваться и выделяться среди конкурентов. Кроме того, в своем Tik-Tok работники компании делятся лайфхаками по технике и работе в сети Интернет.

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