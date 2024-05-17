Как сделать термосумку своими руками: специальные трюки, которые помогут

Какой материал используют для термосумки?
Для термосумок обычно используют несколько материалов, которые обеспечивают различные функции, сообщает проект "Мастер своего дела".
1. Внешний слой:
Ткань:
- Оксфорд: прочная, водонепроницаемая и износостойкая.
- Нейлон: легкий, прочный и быстросохнущий.
- ПВХ: водонепроницаемый и легко чистится.
- Фольгированная ткань: отражает тепло, помогая сохранить температуру внутри сумки.
2. Изоляционный слой:
- Пенополиэтилен (ППЭ): самый распространенный изоляционный материал, обладает отличными теплоизоляционными свойствами, легкий и доступный.
- Изолон (фольгированный ППЭ): отражает тепло еще лучше, чем обычный ППЭ, более эффективен для сохранения температуры.
- Пенополиуретан (ППУ): более жесткий и прочный изолятор, чем ППЭ, хорошо сохраняет форму.
3. Внутренний слой:
- Пищевая пленка: обеспечивает гигиеничность и легко чистится.
- Ткань: дышащая и впитывающая конденсат.
4. Дополнительные элементы:
- Уплотнители: обеспечивают герметичность и минимизируют потери тепла.
- Жесткий каркас: сохраняет форму сумки и защищает содержимое от повреждений.
- Выбор материала термосумки зависит от:
- Назначения: для чего вы будете использовать сумку (продукты, напитки, лекарства и т.д.).
- Температурного режима: нужно ли вам сохранять холод или тепло.
- Длительности использования: как долго продукты будут находиться в сумке.
- Личных предпочтений: какой материал вам больше нравится по внешнему виду и тактильным ощущениям.
Что за проект "Мастер добрых дел"?
"Мастер добрых дел" - YouTube, Telegram и Instagram-проект, который посвящен пошиву и изготовлению полезных в быту вещей собстенными руками.
Сколько часов держит температуру термосумка?
Время, в течение которого термосумка держит температуру, зависит от нескольких факторов:
Тип термосумки:
- Обычная термосумка: 3-7 часов.
- Термосумка с аккумулятором холода: до 12 часов.
- Автомобильная термосумка с активным охлаждением: до 24 часов.
- Начальная температура продуктов: чем холоднее или теплее продукты в момент помещения в сумку, тем дольше они будут сохранять свою температуру.
- Температура окружающей среды: чем жарче на улице, тем быстрее будет нагреваться или остывать содержимое сумки.
- Частота открытия/закрытия сумки: чем чаще вы открываете и закрываете сумку, тем больше тепла/холода попадает внутрь, сокращая время сохранения температуры.
- Количество и тип продуктов: плотно упакованные продукты сохраняют температуру дольше, чем те, между которыми есть много воздуха. Горячие продукты нагревают внутреннее пространство сумки, что сокращает время сохранения холода других продуктов.
В среднем:
Холодные продукты:
- Без аккумулятора холода: 3-5 часов.
- С аккумулятором холода: 8-12 часов.
- Горячие продукты:
- Без аккумулятора холода: 3-4 часа.
- С аккумулятором холода: 6-8 часов.
Вот несколько советов, как продлить время сохранения температуры в термосумке:
- Предварительно охладите или нагрейте продукты.
- Используйте аккумуляторы холода/тепла.
- Плотно закрывайте сумку.
- Минимизируйте время открытия/закрытия сумки.
- Не перегружайте сумку.
- Выбирайте термосумку подходящего размера для ваших нужд.
Помните, что эти данные являются ориентировочными. Точное время сохранения температуры в вашей термосумке может отличаться.
Что такое термосумка?
Сумка-термос (термосумка, изотермическая сумка) — специальный вид сумок для продолжительного сохранения более низкой температуры продуктов питания (напитков или блюд), по сравнению с температурой окружающей среды. Изготавливаются с использованием теплоизоляционных материалов, сообщает "Википедия".
Как сделать термосумку своими руками?
Материалы:
- Внешняя ткань: прочная и водонепроницаемая, например, оксфорд, нейлон или ПВХ.
- Изоляционный материал: пенополиэтилен (ППЭ), изолон (фольгированный ППЭ) или пенополиуретан (ППУ).
- Внутренняя подкладка: пищевая пленка или дышащая ткань.
- Фурнитура: молнии, липучки, заклепки, ручки.
- Инструменты: швейная машинка, ножницы, линейка, карандаш, скотч.
Инструкция:
- Выберите размер и форму термосумки.
- Сделайте выкройки из внешней ткани, изоляционного материала и подкладки.
- Сшейте внешнюю сумку.
- Вставьте изоляционный материал внутрь внешней сумки.
- Сшейте внутреннюю подкладку.
- Соедините внешнюю сумку, изоляционный материал и внутреннюю подкладку.
- Установите фурнитуру.
Советы:
- Для более эффективного сохранения температуры используйте фольгированный изолон.
- Сделайте ручки термосумки из прочной тесьмы.
- Добавьте карманы для хранения дополнительных предметов.
- Украсьте термосумку по своему вкусу.
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