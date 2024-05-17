Как сделать термосумку своими руками: специальные трюки, которые помогут

"Как сделать термосумку своими руками" - скоро наступит лето, а с ним и летний зной. Главред рассказывает, как решить вопрос с термосумкой своими силами.

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Как сделать термосумку своими руками? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Какой материал используют для термосумки?

Для термосумок обычно используют несколько материалов, которые обеспечивают различные функции, сообщает проект "Мастер своего дела".

1. Внешний слой:

Ткань:

Оксфорд: прочная, водонепроницаемая и износостойкая.

Нейлон: легкий, прочный и быстросохнущий.

ПВХ: водонепроницаемый и легко чистится.

Фольгированная ткань: отражает тепло, помогая сохранить температуру внутри сумки.

2. Изоляционный слой:

Пенополиэтилен (ППЭ): самый распространенный изоляционный материал, обладает отличными теплоизоляционными свойствами, легкий и доступный.

Изолон (фольгированный ППЭ): отражает тепло еще лучше, чем обычный ППЭ, более эффективен для сохранения температуры.

Пенополиуретан (ППУ): более жесткий и прочный изолятор, чем ППЭ, хорошо сохраняет форму.

3. Внутренний слой:

Пищевая пленка: обеспечивает гигиеничность и легко чистится.

Ткань: дышащая и впитывающая конденсат.

4. Дополнительные элементы:

Уплотнители: обеспечивают герметичность и минимизируют потери тепла.

Жесткий каркас: сохраняет форму сумки и защищает содержимое от повреждений.

Выбор материала термосумки зависит от:

Назначения: для чего вы будете использовать сумку (продукты, напитки, лекарства и т.д.).

Температурного режима: нужно ли вам сохранять холод или тепло.

Длительности использования: как долго продукты будут находиться в сумке.

Личных предпочтений: какой материал вам больше нравится по внешнему виду и тактильным ощущениям.

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Сколько часов держит температуру термосумка?

Время, в течение которого термосумка держит температуру, зависит от нескольких факторов:

Тип термосумки:

Обычная термосумка: 3-7 часов.

Термосумка с аккумулятором холода: до 12 часов.

Автомобильная термосумка с активным охлаждением: до 24 часов.

Начальная температура продуктов: чем холоднее или теплее продукты в момент помещения в сумку, тем дольше они будут сохранять свою температуру.

Температура окружающей среды: чем жарче на улице, тем быстрее будет нагреваться или остывать содержимое сумки.

Частота открытия/закрытия сумки: чем чаще вы открываете и закрываете сумку, тем больше тепла/холода попадает внутрь, сокращая время сохранения температуры.

Количество и тип продуктов: плотно упакованные продукты сохраняют температуру дольше, чем те, между которыми есть много воздуха. Горячие продукты нагревают внутреннее пространство сумки, что сокращает время сохранения холода других продуктов.

В среднем:

Холодные продукты:

Без аккумулятора холода: 3-5 часов.

С аккумулятором холода: 8-12 часов.

Горячие продукты:

Без аккумулятора холода: 3-4 часа.

С аккумулятором холода: 6-8 часов.

Вот несколько советов, как продлить время сохранения температуры в термосумке:

Предварительно охладите или нагрейте продукты.

Используйте аккумуляторы холода/тепла.

Плотно закрывайте сумку.

Минимизируйте время открытия/закрытия сумки.

Не перегружайте сумку.

Выбирайте термосумку подходящего размера для ваших нужд.

Помните, что эти данные являются ориентировочными. Точное время сохранения температуры в вашей термосумке может отличаться.

Что такое термосумка? Сумка-термос (термосумка, изотермическая сумка) — специальный вид сумок для продолжительного сохранения более низкой температуры продуктов питания (напитков или блюд), по сравнению с температурой окружающей среды. Изготавливаются с использованием теплоизоляционных материалов, сообщает "Википедия".

Как сделать термосумку своими руками?

Материалы:

Внешняя ткань: прочная и водонепроницаемая, например, оксфорд, нейлон или ПВХ.

Изоляционный материал: пенополиэтилен (ППЭ), изолон (фольгированный ППЭ) или пенополиуретан (ППУ).

Внутренняя подкладка: пищевая пленка или дышащая ткань.

Фурнитура: молнии, липучки, заклепки, ручки.

Инструменты: швейная машинка, ножницы, линейка, карандаш, скотч.

Инструкция:

Выберите размер и форму термосумки.

Сделайте выкройки из внешней ткани, изоляционного материала и подкладки.

Сшейте внешнюю сумку.

Вставьте изоляционный материал внутрь внешней сумки.

Сшейте внутреннюю подкладку.

Соедините внешнюю сумку, изоляционный материал и внутреннюю подкладку.

Установите фурнитуру.

Советы:

Для более эффективного сохранения температуры используйте фольгированный изолон.

Сделайте ручки термосумки из прочной тесьмы.

Добавьте карманы для хранения дополнительных предметов.

Украсьте термосумку по своему вкусу.

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