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Как сделать термосумку своими руками: специальные трюки, которые помогут

Дмитрий Видоменко
17 мая 2024, 15:55
84
"Как сделать термосумку своими руками" - скоро наступит лето, а с ним и летний зной. Главред рассказывает, как решить вопрос с термосумкой своими силами.
Термосумки
Как сделать термосумку своими руками? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Какой материал используют для термосумки?

Для термосумок обычно используют несколько материалов, которые обеспечивают различные функции, сообщает проект "Мастер своего дела".

1. Внешний слой:

Ткань:

  • Оксфорд: прочная, водонепроницаемая и износостойкая.
  • Нейлон: легкий, прочный и быстросохнущий.
  • ПВХ: водонепроницаемый и легко чистится.
  • Фольгированная ткань: отражает тепло, помогая сохранить температуру внутри сумки.

2. Изоляционный слой:

  • Пенополиэтилен (ППЭ): самый распространенный изоляционный материал, обладает отличными теплоизоляционными свойствами, легкий и доступный.
  • Изолон (фольгированный ППЭ): отражает тепло еще лучше, чем обычный ППЭ, более эффективен для сохранения температуры.
  • Пенополиуретан (ППУ): более жесткий и прочный изолятор, чем ППЭ, хорошо сохраняет форму.

3. Внутренний слой:

  • Пищевая пленка: обеспечивает гигиеничность и легко чистится.
  • Ткань: дышащая и впитывающая конденсат.

4. Дополнительные элементы:

  • Уплотнители: обеспечивают герметичность и минимизируют потери тепла.
  • Жесткий каркас: сохраняет форму сумки и защищает содержимое от повреждений.
  • Выбор материала термосумки зависит от:
  • Назначения: для чего вы будете использовать сумку (продукты, напитки, лекарства и т.д.).
  • Температурного режима: нужно ли вам сохранять холод или тепло.
  • Длительности использования: как долго продукты будут находиться в сумке.
  • Личных предпочтений: какой материал вам больше нравится по внешнему виду и тактильным ощущениям.

Что за проект "Мастер добрых дел"?

"Мастер добрых дел" - YouTube, Telegram и Instagram-проект, который посвящен пошиву и изготовлению полезных в быту вещей собстенными руками.

Сколько часов держит температуру термосумка?

Время, в течение которого термосумка держит температуру, зависит от нескольких факторов:

Тип термосумки:

  • Обычная термосумка: 3-7 часов.
  • Термосумка с аккумулятором холода: до 12 часов.
  • Автомобильная термосумка с активным охлаждением: до 24 часов.
  • Начальная температура продуктов: чем холоднее или теплее продукты в момент помещения в сумку, тем дольше они будут сохранять свою температуру.
  • Температура окружающей среды: чем жарче на улице, тем быстрее будет нагреваться или остывать содержимое сумки.
  • Частота открытия/закрытия сумки: чем чаще вы открываете и закрываете сумку, тем больше тепла/холода попадает внутрь, сокращая время сохранения температуры.
  • Количество и тип продуктов: плотно упакованные продукты сохраняют температуру дольше, чем те, между которыми есть много воздуха. Горячие продукты нагревают внутреннее пространство сумки, что сокращает время сохранения холода других продуктов.

В среднем:

Холодные продукты:

  • Без аккумулятора холода: 3-5 часов.
  • С аккумулятором холода: 8-12 часов.
  • Горячие продукты:
  • Без аккумулятора холода: 3-4 часа.
  • С аккумулятором холода: 6-8 часов.

Вот несколько советов, как продлить время сохранения температуры в термосумке:

  • Предварительно охладите или нагрейте продукты.
  • Используйте аккумуляторы холода/тепла.
  • Плотно закрывайте сумку.
  • Минимизируйте время открытия/закрытия сумки.
  • Не перегружайте сумку.
  • Выбирайте термосумку подходящего размера для ваших нужд.

Помните, что эти данные являются ориентировочными. Точное время сохранения температуры в вашей термосумке может отличаться.

Что такое термосумка?

Сумка-термос (термосумка, изотермическая сумка) — специальный вид сумок для продолжительного сохранения более низкой температуры продуктов питания (напитков или блюд), по сравнению с температурой окружающей среды. Изготавливаются с использованием теплоизоляционных материалов, сообщает "Википедия".

Термосумки

Как сделать термосумку своими руками?

Материалы:

  • Внешняя ткань: прочная и водонепроницаемая, например, оксфорд, нейлон или ПВХ.
  • Изоляционный материал: пенополиэтилен (ППЭ), изолон (фольгированный ППЭ) или пенополиуретан (ППУ).
  • Внутренняя подкладка: пищевая пленка или дышащая ткань.
  • Фурнитура: молнии, липучки, заклепки, ручки.
  • Инструменты: швейная машинка, ножницы, линейка, карандаш, скотч.

Инструкция:

  • Выберите размер и форму термосумки.
  • Сделайте выкройки из внешней ткани, изоляционного материала и подкладки.
  • Сшейте внешнюю сумку.
  • Вставьте изоляционный материал внутрь внешней сумки.
  • Сшейте внутреннюю подкладку.
  • Соедините внешнюю сумку, изоляционный материал и внутреннюю подкладку.
  • Установите фурнитуру.

Советы:

  • Для более эффективного сохранения температуры используйте фольгированный изолон.
  • Сделайте ручки термосумки из прочной тесьмы.
  • Добавьте карманы для хранения дополнительных предметов.
  • Украсьте термосумку по своему вкусу.

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