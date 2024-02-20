Как сделать стаканчики для рассады своими руками: высаживать можно прямо в них

Сделать их легко и просто, используя то, что есть дома у каждого.

https://glavred.info/lifehack/kak-sdelat-stakanchiki-dlya-rassady-svoimi-rukami-vysazhivat-mozhno-pryamo-v-nih-10543232.html Ссылка скопирована

Стаканчики для рассады своими руками / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Весенний период – время для высадки рассады, и каждая хозяйка стремится сэкономить семейный бюджет. Вместо того чтобы приобретать дорогие горшочки в магазине, почему бы не создать их самостоятельно, используя доступные материалы?

Отличным вариантом являются бумажные стаканчики, изготовленные из старых газет и клейстера на основе муки и воды.

Стаканчики для рассады своими руками

Шаг 1: Приготовьте клейстер из муки и воды. Смешайте 3 чайные ложки муки с таким же количеством воды, получив густую массу.

Шаг 2: Возьмите газетный лист и сверните его в рулон вокруг пустой пластиковой бутылки, склеивая слои "мучным клеем".

Шаг 3: Добавьте несколько слоев газет, сделав 3-4 оборота бумаги. Затем извлеките бутылку и дайте рулону высохнуть на сутки. Рекомендуем: Почему стаканы и чашки нужно хранить перевернутыми Как избавиться от тараканов при помощи сахара: с чем его нужно перемешать видео дня

Шаг 4: Вырежьте высохший рулон на цилиндры высотой 9-10 см – ваши готовые горшочки для рассады. Разместите их в лоток, заполните землей и обильно полейте перед посевом.

Шаг 5: При пересадке растений в почву поместите их вместе с бумажной емкостью. Бумага со временем разлагается, не нанося вреда почве.

Эти газетные горшочки – прекрасное решение для выращивания рассады, объединяя экологичность и бережливость к бюджету. Они полностью разлагаются в почве, создавая оптимальные условия для роста растений.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.