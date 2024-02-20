Как сделать стаканчики для рассады своими руками: высаживать можно прямо в них

Сделать их легко и просто, используя то, что есть дома у каждого.
Весенний период – время для высадки рассады, и каждая хозяйка стремится сэкономить семейный бюджет. Вместо того чтобы приобретать дорогие горшочки в магазине, почему бы не создать их самостоятельно, используя доступные материалы?
Отличным вариантом являются бумажные стаканчики, изготовленные из старых газет и клейстера на основе муки и воды.
Стаканчики для рассады своими руками
- Шаг 1: Приготовьте клейстер из муки и воды. Смешайте 3 чайные ложки муки с таким же количеством воды, получив густую массу.
- Шаг 2: Возьмите газетный лист и сверните его в рулон вокруг пустой пластиковой бутылки, склеивая слои "мучным клеем".
- Шаг 3: Добавьте несколько слоев газет, сделав 3-4 оборота бумаги. Затем извлеките бутылку и дайте рулону высохнуть на сутки.
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- Шаг 4: Вырежьте высохший рулон на цилиндры высотой 9-10 см – ваши готовые горшочки для рассады. Разместите их в лоток, заполните землей и обильно полейте перед посевом.
- Шаг 5: При пересадке растений в почву поместите их вместе с бумажной емкостью. Бумага со временем разлагается, не нанося вреда почве.
Эти газетные горшочки – прекрасное решение для выращивания рассады, объединяя экологичность и бережливость к бюджету. Они полностью разлагаются в почве, создавая оптимальные условия для роста растений.
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