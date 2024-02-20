УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как сделать стаканчики для рассады своими руками: высаживать можно прямо в них

Сергей Кущ
20 февраля 2024, 09:26
Сделать их легко и просто, используя то, что есть дома у каждого.
Стаканчики для рассады своими руками
Стаканчики для рассады своими руками / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Весенний период – время для высадки рассады, и каждая хозяйка стремится сэкономить семейный бюджет. Вместо того чтобы приобретать дорогие горшочки в магазине, почему бы не создать их самостоятельно, используя доступные материалы?

Отличным вариантом являются бумажные стаканчики, изготовленные из старых газет и клейстера на основе муки и воды.

Стаканчики для рассады своими руками

  • Шаг 1: Приготовьте клейстер из муки и воды. Смешайте 3 чайные ложки муки с таким же количеством воды, получив густую массу.
  • Шаг 2: Возьмите газетный лист и сверните его в рулон вокруг пустой пластиковой бутылки, склеивая слои "мучным клеем".
  • Шаг 3: Добавьте несколько слоев газет, сделав 3-4 оборота бумаги. Затем извлеките бутылку и дайте рулону высохнуть на сутки.

    видео дня
  • Шаг 4: Вырежьте высохший рулон на цилиндры высотой 9-10 см – ваши готовые горшочки для рассады. Разместите их в лоток, заполните землей и обильно полейте перед посевом.
  • Шаг 5: При пересадке растений в почву поместите их вместе с бумажной емкостью. Бумага со временем разлагается, не нанося вреда почве.

Эти газетные горшочки – прекрасное решение для выращивания рассады, объединяя экологичность и бережливость к бюджету. Они полностью разлагаются в почве, создавая оптимальные условия для роста растений.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лайфхак рассада интересные новости
Реклама

Главное за день

США готовы передать Украине ATACMS большой дальности, ждут лишь решения Конгресса - NBC News

США готовы передать Украине ATACMS большой дальности, ждут лишь решения Конгресса - NBC News

09:50 Мир
Ночью РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары

Ночью РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары

07:58 Украина
Канада передаст Украине более 800 дронов: названы сроки

Канада передаст Украине более 800 дронов: названы сроки

07:27 Мир
Все главные новости

Популярное

Одиозная Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас 20249

Одиозная Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас

Денег станет больше: три знака зодиака ощутят финансовый успех до конца февраля 19144

Денег станет больше: три знака зодиака ощутят финансовый успех до конца февраля

У него очень много женщин: Ефросинина рассказала про постельные отношения с мужем 18392

У него очень много женщин: Ефросинина рассказала про постельные отношения с мужем

Гороскоп на завтра 20 февраля: Тельцу - разочарование, Козерогу - выздоровление 6110

Гороскоп на завтра 20 февраля: Тельцу - разочарование, Козерогу - выздоровление

Последние новости

09:55

Снова не холостяк: Добрынин рассказал о новой спутнице

09:50

США готовы передать Украине ATACMS большой дальности, ждут лишь решения Конгресса - NBC News

09:48

Когда в Украине появится аналог БПЛА "Ланцет": волонтер назвала ключевое условие

09:26

Как сделать стаканчики для рассады своими руками: высаживать можно прямо в них

09:16

Польша не имеет политической воли, чтобы остановить протесты: Дещица о блокаде границы

Россия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - БерлинскаяРоссия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - Берлинская
09:02

Убийство летчика РФ в Испании: Кузьминову предлагали остаться в Украине — Данилов

08:17

Оккупанты резко замедлили темп наступления после захвата Авдеевки - ISW

08:10

Почему неслыханные международные санкции не работают вообщемнение

07:58

Ночью РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары

Реклама
07:27

Канада передаст Украине более 800 дронов: названы сроки

06:43

Швеция выделит Украине крупнейший пакет оборонной помощи на $700 млн

06:10

Мюнхен-2024: чего ждать дальше?мнение

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 11 секунд найти помидор

04:50

Россия готовится начать войну против НАТО: волонтер рассказала о тактике Кремля

04:18

Россияне начали применять "квадратные" ракеты: аналитики раскрыли их опасность

03:35

Без макияжа и фильтров: 74-летняя Вера Вонг явила миру свое настоящее лицо

03:05

"Команда резко против": СМИ рассказали, с кем крутит роман Бритни Спирс

02:52

Почему стаканы и чашки нужно хранить перевернутыми

02:19

Головоломка на скорость: у вас стопроцентное зрение, если вы заметите собаку за 12 секунд

01:30

Где лучше всего вести учет финансов: лучшая домашняя бухгалтерия

Реклама
00:11

20 миллионов украинцев могут эмигрировать в случае победы Путина в войне - Forbes

19 февраля, понедельник
23:22

Диверсия в Одессе: вражеские ДРГ взорвали авто с военными - УДА

23:01

Собрали 40 тысяч солдат: полковник ВСУ оценил угрозу наступления РФ на Запорожье

22:50

Арестович "примазался" к мему про "батальон Монако", объясняя свой зарубежный вояж

22:39

Украина начала масштабно сбивать российские самолеты: эксперты объяснили причины

21:53

РФ собрала 50-тысячный "кулак" на Запорожье, Зеленский говорит о критической ситуации

21:37

Наталья Могилевская прокомментировала третье замужество во время войны

21:21

Топ-3 способа, которые сохранят свежесть в ванной комнате на несколько недель

21:20

Причина не в зерне: Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

20:59

В "Дие" не будет функций, связанных с мобилизацией - глава Минцифры

20:56

Федоров об отключении Starlink на оккупированных: это будет катастрофически

20:51

РФ должна была эвакуировать: ВСУ раскрыли, что произошло с погибшими бойцами из "Зенита"

20:18

Наталья Сумская объяснила, чем война с Россией страшнее предыдущих

20:03

Угроза обвала Авдеевского фронта: майор ВСУ оценил вывод войск из Авдеевки

19:59

Может ли РФ начать наступление на Киев: Коваленко назвал сценарии войны

19:44

Украину накрывает непогода: одни регионы засыплет снегом, а другие зальет дождями

19:32

Все области Украины укрепляют границы и строят фортификационные сооружения на фронте

19:30

Бывший "Ревизор" Вадим Абрамов сбежал в РФ развлекать оккупантов

19:27

Результаты совещания в Москве: в ГУР назвали следующую цель Кремля после Навального

19:21

Как хранить авокадо: способ, чтобы не переспело и не почернело

Реклама
19:21

Лунный календарь на 20 февраля: чего следует избегать в этот день

19:10

Наступление по всем фронтам: что нужно знатьмнение

19:05

Какие прически сделают моложе на 10 лет: стилист показала, что добавляет возрастаВидео

19:02

Для чего дырки в овощечистке: факт, о котором многие не догадываются

19:00

Уронили прямо на сцене: Мадонна попала в конфуз во время концерта

18:55

Последние войска ВСУ вышли из коксохима: в 47 ОМБр раскрыли детали о потерях

18:50

Как легально платить за свет заметно меньше: простой, но хитрый трюк

18:39

Украина перекрывает границу с Польшей: что известно

18:35

Как лучше всего хранить специи: лайфхак, если нет специальной емкости

18:20

Блогеры Литвин и Куровский показали лицо новорожденного сына

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять