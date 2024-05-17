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Пятен от воды больше не будет: чем нужно натереть кран - уникальный метод

Юрий Берендий
17 мая 2024, 03:28
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Влиятельная блогерша поделилась простым, но эффективным способом, как предотвратить появление пятен от воды на кранах в ванной комнате.
Пятен от воды больше не будет: чем нужно натереть кран - уникальный метод
Как избавиться от пятен от воды в ванной - чем нужно натереть кран / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

На кранах в ванной могут оставаться пятна от брызг, независимо от того, как часто вы их протираете. Но одна женщина поделилась способом, который "работает очень хорошо" и значительно облегчает уход за кранами в ванной комнате.

Имея более миллиона подписчиков на TikTok, @anna_louisa_at_home недавно опубликовала видео, в котором подробно описала несколько простых, но эффективных способов очистки ванной комнаты, с которыми вы, возможно, не сталкивались раньше.

Один из них - это профилактическая мера, которая поможет предотвратить появление пятен от воды на кранах в ванной комнате, сообщает Daily Record.

видео дня

По словам Анны, все, что вам нужно сделать, это натереть кран воском свечи, и вода будет "стекать прямо с него", вместо того, чтобы оставлять следы.

Вы можете сделать это, взяв любую свечу, которую имеете под рукой - в идеале соевый воск, который не находится в банке - и натереть восковую поверхность на кран, а затем хорошенько отполировать ее тряпкой.

Смотрите видео о том, как избавиться от пятен воды на кране:

@anna_louisa_at_home Here's 3 bathroom hacks you may not know! Вы пробовали какой-нибудь из них? 1. Натрите воск свечи на краны и отполируйте его тряпкой, чтобы предотвратить следы от воды. Вода сразу же стекает! 2. Используйте пену для бритья, чтобы очистить зеркало в ванной комнате и предотвратить его запотевание. 3. Добавьте ватные шарики с несколькими каплями эфирного масла в основание корзины в ванной комнате, чтобы она пахла свежим запахом. *пожалуйста, всегда исследуйте эфирные масла перед использованием, если у вас есть домашние животные ?? #cleantok#cleantok101#cleantokuk#cleaningmotivation#cleaningtips#homecleaninghacks#cleaningtok♬ Couldnt Care Less by ALTÉGO - ALTÉGO

Кроме того, Анна рекомендует наносить пену для бритья на зеркало, чтобы облегчить уборку в ванной комнате. Она предотвращает запотевание зеркала после принятия горячей ванны или душа, а значит, вам не придется потом вытирать конденсат.

По словам Анны, достичь постоянного свежего запаха в ванной комнате очень просто. Она предлагает добавить небольшое количество любимого эфирного масла в ватные шарики и положить их на дно мусорного ведра.

Идеи Анны получили положительные отзывы от пользователей социальных сетей, многие из которых выразили свой энтузиазм относительно их испытания, в частности, идея с воском для свечей.

Что известно о Daily Record

Daily Record - шотландская национальная таблоидная газета, базирующаяся в Глазго. Газета выходит с понедельника по субботу, а ее веб-сайт обновляется каждый час, семь дней в неделю. Сестринским изданием "Рекорд" является "Санди Мейл". Оба издания принадлежат компании Reach plc и, как следствие, имеют тесную связь с общебританской газетой Daily Mirror, сообщает Википедия.

The Record освещает британские новости и спорт с шотландским фокусом. Ее веб-сайт может похвастаться самой большой читательской аудиторией среди всех издательств, базирующихся в Шотландии.

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