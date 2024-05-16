Исчезнут и никогда не вернутся: 2 лучших народных средства от муравьев дома

Чтобы избавиться от муравьев дома раз и навсегда, можно воспользоваться несколькими простыми способами.

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Как избавиться от муравьев дома раз и навсегда/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Муравьи бывают разные. В жилищах обычно могут заводиться мелкие рыжие фараоновые муравьи. Они опасны тем, что портят продукты, разносят различные инфекции и делают гнезда в стенах. Некоторые муравьи также могут больно кусаться. Поэтому если дома завелись такие насекомые, то не стоит терять времени - действовать нужно как можно скорее, чтобы муравьев не стало еще больше.

Если вы ищете способ, как избавиться от муравьев простым способом, можете воспользоваться следующим методом, о котором рассказывается на YouTube-канале "Кухня из кармана. Дела домашние".

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Для такого способа потребуются всего два ингредиента - пшено и сода. Нужно насыпать в небольшую глубокую миску несколько столовых ложек непромытого пшена и добавить столовую ложку соды. Хорошо перемешать и насыпать в тех местах, где чаще всего видите муравьев.

О еще одном способе, как избавиться от муравьев в частном доме или квартире, рассказывается на YouTube-канале "Полезное TV". Для такого способа нужно смешать одну чайную ложку сахарной пудры (именно пудры, а не сахара, потому что так будет легче все перемешивать) с одной чайной ложкой борной кислоты. Хорошо перемешать. Далее добавить немного горячей воды и перемешивать до такой консистенции, чтобы она напоминала густое варенье. После этого смесь можно разложить в небольшие емкости, например, крышки к банкам, и поставить рядом с местом, где чаще всего бывают муравьи.

Но стоит быть бдительными и смотреть за своими домашними любимцами, ведь для них такое средство также опасно. Поэтому емкость лучше чем-то накрыть, оставив лишь небольшие отверстия, чтобы муравьи могли пролезть.

Почему заводятся муравьи

Эксперт по дезинфектологии Анна Холостова в программе "Сніданок з 1+1" рассказала, что муравьи любят сладкое и белковые продукты - мясо и все, что содержит белок. При этом они не любят чистоту.

"Обычная чистая продезинфицированная поверхность даже бытовыми какими-то средствами - она их отпугивает. Как правило, если варенье остается открытым, или мед остается открытым, или рассыпанный сахар или крошки, тогда и заводятся муравьи. Они не любят чистоту", - отметила Холостова.

Она отметила, что для того, чтобы избавиться от муравьев комплексно, нужно по возможности вызвать профессиональную компанию, которая оценит масштаб проблемы и сделает определенные шаги. Но и самим можно что-то сделать.

"Есть определенные средства, которые предназначены для бытового использования. Однако такие средства ни в коем случае не стоит покупать в супермаркетах, в переходах и на рынках. Стоит их покупать только в специализированных магазинах или в интернет-магазинах, которые занимаются непосредственно продажей такой продукции. Потому что на рынках обычно продается или контрафакт, или плохого качества, или даже хорошего качества, но такие средства, которые хранились в неправильных условиях", - рассказала эксперт.

Она добавила, что муравьев также отпугивает запах перца, лавровый лист, эфирные масла.

Кто такая Анна Холостова? Анна Холостова – эксперт по дезинфектологии; владелица компании "Спецспектр", которая предоставляет ряд услуг, связанных с контролем вредителей на объектах.

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