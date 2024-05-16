Как отмыть ершик для унитаза: надо делать одно действие, чтобы не распространять микробы

Ершик для унитаза помогает держать в чистоте унитаз, но о важности очистки его самого многие забывают. На самом деле этот предмет также нуждается в тщательной очистке, иначе на нем будут собираться грязь и микробы, которые во время дальнейшего использования будут снова загрязнять унитаз.
Один из блогеров, который публикует на своей странице @home_reimagined в TikTok советы по уборке дома, рассказал об идеальном способе как очистить ершик для унитаза за считанные минуты, пишет The Mirror.
Он отмечает, что ершик для унитаза нужно время от времени мыть и дезинфицировать, опрыскивая его дезинфектором, чтобы убивать на нем микробы и не давать им потом распространяться в унитазе.
Но после того, как он будет обработан дезинфектором, нужно не сразу ставить его на место, а сперва дать ему высохнуть. Для этого нужно разместить его ручку между унитазом и сиденьем для унитаза, чтобы ершик завис над унитазом. Конечно, для того, чтобы этот предмет после такой очистки не набрался новых микробов, надо убедиться, что сам унитаз также чистый.
Также блогер добавил, что ершики для унитаза лучше менять каждые шесть месяцев, чтобы не распространять микробы каждый раз, как вы им пользуетесь.
Смотрите видео, как правильно очищать ершик для унитаза:
@home_reimagined ? 5 hacks for cleaning bathroom you NEED ✨ 1️⃣ Toilet Brush ?: После чистки унитаза аккуратно ополосните скребок для унитаза и продезинфицируйте его, прежде чем дать ему высохнуть между крышками сидений. ? Всегда делайте это перед хранением, чтобы не увеличить плесень & плесень от мокрой, грязной туалетной щетки! ? 2️⃣ Освежить мусорный бак ?: Положите эфирные масла на ватные шарики на дно вашего мусорного бака, чтобы удалить любые затяжные запахи! ? 3️⃣ Finish Touch Toilet Paper Stamp ?: Нанесите штамп на туалетную бумагу для причудливой отделки, которая понравится гостям! Я связал свои любимые штампы туалетной бумаги в моем магазине Amazon! ✨ 4️⃣ DIY Shower & Tub Wall Scrubber ?: Добавьте тряпку к концу вашего Swiffer, чтобы скрести стены душа для труднодоступных мест! ? Плюс, никогда не повредите спину снова! 5️⃣ TP Fresh ?: Положите эфирные масла на внутреннюю часть рулона туалетной бумаги, чтобы ваша ванная комната пахла свежестью! НЕ используйте много, просто пару точек подойдет! ? Все продукты, связанные в моем магазине Amazon в моей биографии (см. список Amazon: "любимые ванные комнаты") ❤️ ✨Like & Follow for more cleaning hacks!✨ #lifehacks#bathroomhacks#cleaninghacks#cleaningtips#bathroomcleaning#cleanbathroom#showercleaning#toiletcleaning#cleaningtricks#essentialoilhacks #essentialoils#swifferhacks♬ оригинальный звук - Home Reimagined
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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