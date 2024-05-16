Как отмыть ершик для унитаза: надо делать одно действие, чтобы не распространять микробы

Во время уборки в туалете не стоит забывать очищать еще один важный предмет - ершик для унитаза, ведь на нем собирается много грязи и микробов.

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Как отмыть ершик для унитаза/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Ершик для унитаза помогает держать в чистоте унитаз, но о важности очистки его самого многие забывают. На самом деле этот предмет также нуждается в тщательной очистке, иначе на нем будут собираться грязь и микробы, которые во время дальнейшего использования будут снова загрязнять унитаз.

Один из блогеров, который публикует на своей странице @home_reimagined в TikTok советы по уборке дома, рассказал об идеальном способе как очистить ершик для унитаза за считанные минуты, пишет The Mirror.

Он отмечает, что ершик для унитаза нужно время от времени мыть и дезинфицировать, опрыскивая его дезинфектором, чтобы убивать на нем микробы и не давать им потом распространяться в унитазе.

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Но после того, как он будет обработан дезинфектором, нужно не сразу ставить его на место, а сперва дать ему высохнуть. Для этого нужно разместить его ручку между унитазом и сиденьем для унитаза, чтобы ершик завис над унитазом. Конечно, для того, чтобы этот предмет после такой очистки не набрался новых микробов, надо убедиться, что сам унитаз также чистый.

Также блогер добавил, что ершики для унитаза лучше менять каждые шесть месяцев, чтобы не распространять микробы каждый раз, как вы им пользуетесь.

Смотрите видео, как правильно очищать ершик для унитаза:

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