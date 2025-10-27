Почему телефон нагревается во время зарядки - причины и способы охлаждения

Перегрев смартфона во время зарядки является распространенной проблемой, которая сигнализирует о неисправности или неправильной зарядке.

Что делать, если смартфон сильно нагревается во время зарядки / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Почему смартфоны нагреваются во время зарядки

Что делать, если телефон сильно нагрелся

Как охладить телефон во время зарядки

Перегрев смартфона во время зарядки - распространенная проблема, которая может свидетельствовать о технических неисправностях или неправильном использовании устройства. В то же время перегрев вреден для батареи и компонентов телефона.

Главред узнал, почему так происходит и как предотвратить перегрев.

Что делать, если телефон сильно нагревается во время зарядки

Если телефон перегревается во время зарядки, сначала выключите его и отсоедините от зарядного устройства. Проверьте, используется ли оригинальное и сертифицированное зарядное устройство и кабель, поскольку некачественные аксессуары могут вызывать перегрев, рассказали в YouTube-канале "Обзор UA".

Также снимите чехол, поскольку он может ограничивать вентиляцию и способствовать накоплению тепла.

Кроме этого, игры, просмотр видео или звонки в это время могут значительно повышать температуру. Временно прекратите все активные процессы и дайте телефону "отдохнуть".

Как ускорить зарядку телефона / Инфографика: Главред

Как сделать так, чтобы телефон не грелся

Чтобы избежать перегрева в будущем, стоит придерживаться нескольких простых правил. Используйте только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства и кабели. Не оставляйте телефон на прямых солнечных лучах или возле обогревателей во время зарядки. Старайтесь не пользоваться устройством интенсивно во время подключения к сети.

В настройках телефона уменьшение яркости помогает снизить нагрузку на центральный чипсет и графическое ядро, что способствует более быстрому охлаждению устройства.

Также современные смартфоны имеют энергосберегающий режим, который автоматически уменьшает нагрузку на ключевые аппаратные компоненты. Он снижает яркость, выключает ненужные службы и закрывает программы, работающие в фоновом режиме.

Смотрите видео о том, почему греется смартфон во время зарядки:

Почему телефон сильно греется на зарядке

Причин перегрева может быть несколько. Во-первых, старые или поврежденные батареи склонны к нагреву быстрее новых. В то же время некачественные зарядные устройства или кабели, не соответствующие техническим требованиям телефона, могут вызывать выделение лишнего тепла.

Во-вторых, использование телефонов во время зарядки создает дополнительную нагрузку на процессор и батарею. Кроме этого, программные сбои или одновременная работа многих приложений в фоновом режиме также повышают температуру устройства.

Как охладить телефон во время зарядки

Если устройство уже нагрелось, есть несколько безопасных способов снизить температуру. Выключите телефон или переведите его в режим полета, чтобы уменьшить нагрузку на процессор. Убедитесь, что телефон лежит на твердой и прохладной поверхности, а не на кровати или диване, которые задерживают тепло. Не используйте вентиляторы на максимальной мощности, но можно аккуратно направить прохладный воздух на корпус.

Удаление ненужных приложений и больших файлов, а также регулярная очистка кэша помогает избежать лишней нагрузки на процессор и способствует охлаждению устройства.

Если перегрев становится регулярным, стоит проверить состояние батареи и обновить программное обеспечение, ведь некоторые апдейты оптимизируют работу устройства.

