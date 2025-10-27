Раз и навсегда: как отключить рекламу на смартфонах Xiaomi

После выполнения этих шагов смартфон полностью избавится от встроенной рекламы.

https://glavred.info/techno/raz-i-navsegda-kak-otklyuchit-reklamu-na-smartfonah-xiaomi-10709912.html Ссылка скопирована

Как отключить рекламу на смартфонах Xiaomi раз и навсегда / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как убрать рекламу на Xiaomi

Что для этого нужно сделать

Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco давно зарекомендовали себя как мощные и доступные устройства, однако у них есть одно раздражающее ограничение — встроенная реклама. Баннеры и всплывающие окна могут появляться в системных приложениях и даже в меню настроек.

К счастью, полностью убрать их можно, изменив несколько скрытых параметров системы, пишет Xiaomitime.

видео дня

Отключаем рекламные службы системы

Первый шаг — запретить системным службам собирать данные и показывать таргетированные рекомендации.

Откройте Настройки → Пароли и безопасность → Доступ к личным данным. Найдите службы MSA и MIUI Daemon и отключите у них разрешения, переключив ползунок. Это устранит основной источник рекламы в системе.

Далее перейдите в Настройки → Пароли и безопасность → Конфиденциальность → Рекламные службы и деактивируйте пункт "Персонализированная реклама". Это предотвратит показ рекламы на основе ваших действий.

Убираем рекламу из приложений

Реклама в MIUI и HyperOS встроена во многие системные приложения. Чтобы избавиться от неё, нужно пройтись по каждому:

Музыка, Mi Видео, Темы, Проводник — откройте меню профиля или настроек, перейдите в "Расширенные настройки" и отключите пункт "Персональные рекомендации" .

— откройте меню профиля или настроек, перейдите в "Расширенные настройки" и отключите пункт . Безопасность — главный источник рекламы. Зайдите в настройки приложения и последовательно отключите "Получать рекомендации" во всех разделах ("Очистка", "Ускорение", "Блокировка приложений" и т. д.).

— главный источник рекламы. Зайдите в настройки приложения и последовательно отключите "Получать рекомендации" во всех разделах ("Очистка", "Ускорение", "Блокировка приложений" и т. д.). Загрузки — нажмите на три точки в углу, откройте настройки и выключите параметр "Получать рекомендации" .

— нажмите на три точки в углу, откройте настройки и выключите параметр . Папки на рабочем столе — откройте любую папку, нажмите на её название и отключите опцию "Рекомендованные сегодня" .

— откройте любую папку, нажмите на её название и отключите опцию . Карусель обоев — в меню Настройки → Экран блокировки → Карусель обоев просто отключите функцию.

После выполнения этих шагов смартфон полностью избавится от встроенной рекламы. Эксперты советуют время от времени проверять настройки — после крупных обновлений HyperOS или MIUI некоторые из параметров могут возвращаться к исходным.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред