Раз и навсегда: как отключить рекламу на смартфонах Xiaomi

Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco давно зарекомендовали себя как мощные и доступные устройства, однако у них есть одно раздражающее ограничение — встроенная реклама. Баннеры и всплывающие окна могут появляться в системных приложениях и даже в меню настроек.
К счастью, полностью убрать их можно, изменив несколько скрытых параметров системы, пишет Xiaomitime.
Отключаем рекламные службы системы
Первый шаг — запретить системным службам собирать данные и показывать таргетированные рекомендации.
Откройте Настройки → Пароли и безопасность → Доступ к личным данным. Найдите службы MSA и MIUI Daemon и отключите у них разрешения, переключив ползунок. Это устранит основной источник рекламы в системе.
Далее перейдите в Настройки → Пароли и безопасность → Конфиденциальность → Рекламные службы и деактивируйте пункт "Персонализированная реклама". Это предотвратит показ рекламы на основе ваших действий.
Убираем рекламу из приложений
Реклама в MIUI и HyperOS встроена во многие системные приложения. Чтобы избавиться от неё, нужно пройтись по каждому:
- Музыка, Mi Видео, Темы, Проводник — откройте меню профиля или настроек, перейдите в "Расширенные настройки" и отключите пункт "Персональные рекомендации".
- Безопасность — главный источник рекламы. Зайдите в настройки приложения и последовательно отключите "Получать рекомендации" во всех разделах ("Очистка", "Ускорение", "Блокировка приложений" и т. д.).
- Загрузки — нажмите на три точки в углу, откройте настройки и выключите параметр "Получать рекомендации".
- Папки на рабочем столе — откройте любую папку, нажмите на её название и отключите опцию "Рекомендованные сегодня".
- Карусель обоев — в меню Настройки → Экран блокировки → Карусель обоев просто отключите функцию.
После выполнения этих шагов смартфон полностью избавится от встроенной рекламы. Эксперты советуют время от времени проверять настройки — после крупных обновлений HyperOS или MIUI некоторые из параметров могут возвращаться к исходным.
