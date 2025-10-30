Почему смартфон Xiaomi быстро разряжается: простое решение проблемы

Вы узнаете:
- Почему батарея садится быстрее
- Как это исправить
Пользователи смартфонов Xiaomi с новой системой HyperOS всё чаще жалуются на быструю разрядку аккумулятора — даже когда телефон просто лежит на столе. Как оказалось, причина кроется не в износе батареи и не в производительности устройства, а в одной функции, которая осталась в наследство от старой MIUI.
Портал Gizchinaсообщил, что главным "виновником" стал автозапуск приложений. Эта функция была создана для старых моделей, чтобы ускорить доставку уведомлений. Однако в HyperOS уведомления работают гораздо эффективнее, и теперь автозапуск только зря расходует энергию.
Почему батарея садится быстрее
Когда функция автозапуска включена, многие приложения запускаются автоматически в фоновом режиме и продолжают работать, даже если вы их не открываете. Они используют оперативную память, обращаются к сети и, как результат, постоянно потребляют заряд аккумулятора.
Пользователи Reddit и форумов Xiaomi утверждают, что отключение автозапуска значительно продлило время работы телефона. В некоторых случаях смартфон стал держать заряд до 10 раз дольше в режиме ожидания.
Как отключить автозапуск приложений в HyperOS
Откройте "Настройки" на вашем телефоне Xiaomi.
Перейдите в раздел "Приложения" → "Разрешения".
Выберите пункт "Автозапуск в фоновом режиме".
Проверьте, какие приложения могут запускаться автоматически.
Отключите автозапуск у всех, кроме действительно нужных.
Оставить автозапуск стоит только у приложений, которые вы используете ежедневно — например, мессенджеры WhatsApp, Telegram или Viber. А вот игры, маркетплейсы и сервисные утилиты можно безопасно отключить — это сразу сократит нагрузку на систему.
Дополнительные способы продлить время работы
Чтобы добиться максимального эффекта, можно применить ещё несколько простых настроек:
Отключите Always-On Display — постоянная подсветка экрана расходует энергию даже в спящем режиме.
Включите тёмный режим, особенно если у вас AMOLED-дисплей — чёрные пиксели не потребляют заряд.
Сократите время ожидания экрана, чтобы он быстрее гас.
Проверьте разрешения приложений и отключите уведомления у тех, что слишком часто их присылают.
Включите режим энергосбережения для редко используемых программ.
По словам одного из разработчиков HyperOS, эффект от таких мелких изменений может быть колоссальным:
Вам может быть интересно:
- Интернет "пойдет на взлет": просто отодвиньте роутер от одного "вредителя"
- Больше никто не будет надоедать: как блокировать спам-звонки
- Пять маленьких хитростей iOS 26, которые сделают ваш iPhone лучше
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред