Почему смартфон Xiaomi быстро разряжается: простое решение проблемы

Если ваш смартфон Xiaomi стал разряжаться слишком быстро — не спешите винить батарею.

Почему батарея садится быстрее

Как это исправить

Пользователи смартфонов Xiaomi с новой системой HyperOS всё чаще жалуются на быструю разрядку аккумулятора — даже когда телефон просто лежит на столе. Как оказалось, причина кроется не в износе батареи и не в производительности устройства, а в одной функции, которая осталась в наследство от старой MIUI.

Портал Gizchinaсообщил, что главным "виновником" стал автозапуск приложений. Эта функция была создана для старых моделей, чтобы ускорить доставку уведомлений. Однако в HyperOS уведомления работают гораздо эффективнее, и теперь автозапуск только зря расходует энергию.

Почему батарея садится быстрее

Когда функция автозапуска включена, многие приложения запускаются автоматически в фоновом режиме и продолжают работать, даже если вы их не открываете. Они используют оперативную память, обращаются к сети и, как результат, постоянно потребляют заряд аккумулятора.

Пользователи Reddit и форумов Xiaomi утверждают, что отключение автозапуска значительно продлило время работы телефона. В некоторых случаях смартфон стал держать заряд до 10 раз дольше в режиме ожидания.

Как отключить автозапуск приложений в HyperOS

Откройте "Настройки" на вашем телефоне Xiaomi.

Перейдите в раздел "Приложения" → "Разрешения".

Выберите пункт "Автозапуск в фоновом режиме".

Проверьте, какие приложения могут запускаться автоматически.

Отключите автозапуск у всех, кроме действительно нужных.

Оставить автозапуск стоит только у приложений, которые вы используете ежедневно — например, мессенджеры WhatsApp, Telegram или Viber. А вот игры, маркетплейсы и сервисные утилиты можно безопасно отключить — это сразу сократит нагрузку на систему.

Дополнительные способы продлить время работы

Чтобы добиться максимального эффекта, можно применить ещё несколько простых настроек:

Отключите Always-On Display — постоянная подсветка экрана расходует энергию даже в спящем режиме.

Включите тёмный режим, особенно если у вас AMOLED-дисплей — чёрные пиксели не потребляют заряд.

Сократите время ожидания экрана, чтобы он быстрее гас.

Проверьте разрешения приложений и отключите уведомления у тех, что слишком часто их присылают.

Включите режим энергосбережения для редко используемых программ.

По словам одного из разработчиков HyperOS, эффект от таких мелких изменений может быть колоссальным:

