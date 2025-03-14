Как очистить память телефона Xiaomi: на удивление простой и гениальный способ

Что делать, если не хватает памяти на телефоне Xiaomi - как сделать глубокую очистку памяти телефона.

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Как удалить весь кэш с телефона Xiaomi / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Abdulkadir Emiroğlu, Pexels/Guto Macedo

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Скрытый метод освобождения дополнительного объема памяти

Очистка данных приложений в MIUI

Когда вы удаляете фото и видео с телефона, даже после очистки корзины могут оставаться их копии в другом месте. Приложение Telegram сохраняет данные локально в MIUI, что может занимать от 10 до 20 ГБ.

Во многом это зависит от того, как вы используете приложение своего мобильного телефона. Об этом идет речь в материале Главреда.

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Для очистки кэша Telegram:

Откройте меню в верхнем левом углу и выберите "Настройки";

Перейдите в раздел "Данные и хранение", а затем в "Использование хранилища";

Нажмите на "Очистить кэш", чтобы удалить ненужные файлы и освободить место.

Если нужно удалить все оставшиеся файлы и сократить использование памяти в MIUI:

Откройте приложение "Галерея" и перейдите в раздел "Альбомы".

Пролистайте вниз до раздела "Корзина" и откройте его.

Проверьте удаленные файлы (фото или видео) и убедитесь, что они не нужны, после чего нажмите на "Очистить мусор".

Проверьте облачное хранилище. Если на телефоне активирован аккаунт Xiaomi, удалите фотографии и видео из облака.

/ Инфографика Главред

Скрытый метод освобождения дополнительного объема памяти

Откройте "Проводник" и найдите папку "Внутреннее хранилище".

Перейдите в папку "Android" и далее – в "data". Включите функцию "Показать в файлах".

Снова откройте папку "Android", затем "data".

В списке папок найдите "com.miui.gallery", затем перейдите в раздел "cache" и откройте "gallery_disk_cache".

Удалите три папки, которые находятся в этом разделе.

Удаление локальной резервной копии MIUI

Используйте Solid Explorer или стандартный файловый менеджер Xiaomi.

Найдите папку "MIUI" и перейдите в "резервную копию".

Откройте "AllBackup" и удалите папку с локальной копией.

Очистка данных приложений в MIUI

Зайдите в "Настройки" и откройте "Программы", затем "Управление программами".

Отсортируйте список по используемому объему памяти. Наверху будут находиться приложения, занимающие больше всего места.

Выберите приложение, нажмите "Очистить данные", а затем – "Очистить все данные", если вы редко его используете или оно занимает значительный объем памяти.

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