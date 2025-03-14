Как очистить память телефона Xiaomi: на удивление простой и гениальный способ

Главное:
- Скрытый метод освобождения дополнительного объема памяти
- Очистка данных приложений в MIUI
Когда вы удаляете фото и видео с телефона, даже после очистки корзины могут оставаться их копии в другом месте. Приложение Telegram сохраняет данные локально в MIUI, что может занимать от 10 до 20 ГБ.
Во многом это зависит от того, как вы используете приложение своего мобильного телефона. Об этом идет речь в материале Главреда.
Для очистки кэша Telegram:
- Откройте меню в верхнем левом углу и выберите "Настройки";
- Перейдите в раздел "Данные и хранение", а затем в "Использование хранилища";
- Нажмите на "Очистить кэш", чтобы удалить ненужные файлы и освободить место.
Если нужно удалить все оставшиеся файлы и сократить использование памяти в MIUI:
- Откройте приложение "Галерея" и перейдите в раздел "Альбомы".
- Пролистайте вниз до раздела "Корзина" и откройте его.
- Проверьте удаленные файлы (фото или видео) и убедитесь, что они не нужны, после чего нажмите на "Очистить мусор".
- Проверьте облачное хранилище. Если на телефоне активирован аккаунт Xiaomi, удалите фотографии и видео из облака.
Скрытый метод освобождения дополнительного объема памяти
Откройте "Проводник" и найдите папку "Внутреннее хранилище".
Перейдите в папку "Android" и далее – в "data". Включите функцию "Показать в файлах".
Снова откройте папку "Android", затем "data".
В списке папок найдите "com.miui.gallery", затем перейдите в раздел "cache" и откройте "gallery_disk_cache".
Удалите три папки, которые находятся в этом разделе.
Удаление локальной резервной копии MIUI
- Используйте Solid Explorer или стандартный файловый менеджер Xiaomi.
- Найдите папку "MIUI" и перейдите в "резервную копию".
- Откройте "AllBackup" и удалите папку с локальной копией.
Очистка данных приложений в MIUI
Зайдите в "Настройки" и откройте "Программы", затем "Управление программами".
Отсортируйте список по используемому объему памяти. Наверху будут находиться приложения, занимающие больше всего места.
Выберите приложение, нажмите "Очистить данные", а затем – "Очистить все данные", если вы редко его используете или оно занимает значительный объем памяти.
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Что такое смартфон
Мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи, пишет Википедия.
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