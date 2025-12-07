В Украину доставили Вифлеемский огонь мира: что это за традиция

Почти 40 лет скауты привозят в Украину Вифлеемский огонь мира и передают его пластунам.

В Украину доставили Вифлеемский огонь мира / коллаж: Главред, фото: t.me/UkrzalInfo

Кратко:

В Киеве украинские пластуны приняли огонь из рук австрийских скаутов

После Киева Вифлеемский огонь добрался до Львова

В воскресенье вечером, 7 декабря, в Украину доставили Вифлеемский огонь мира. Традиционного его привезли австрийские скауты и передали украинским пластунам на Михайловской площади в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

Отмечается, что уже почти 40 лет скауты привозят в Украину Вифлеемский огонь мира и передают его пластунам. Последние пять лет в разные уголки Украины. Огонь доставляют поездами "Укрзализныци".

"Из года в год Вифлеемский огонь напоминает нам о важности единства и поддержки, о борьбе света и тьмы. Несмотря на вызовы и трудности накануне Рождественских праздников украинцы продолжают дарить друг другу свет и тепло собственных сердец", - отметили в сообщении.

Также в "Укрзализныце" показали фото момента прибытия Вифлеемского огня в Киев. А в 18:00 на Михайловской площади в столице украинские пластуны приняли его из рук австрийских скаутов. Далее его повезут по Украине в государственные учреждения, больницы и другие места.

Кстати, после Киева Вифлеемский огонь добрался до Львова. Огонь зажгли на поле почетных захоронений. Об этом сообщают Новини.LIVE.

Во Львове лампадки со свечами зажгли на поле почетных захоронений возле могил павших героев как символ памяти, уважения и благодарности.

Отметим, что Украина давно участвует в международной скаутской акции - Вифлеемский огонь мира. Эта традиция возникла в 1984 году: скауты в палестинском городе Вифлеем зажигают огонь и передают его в другие страны к празднованию Рождества. Огонь символизирует мир, любовь и добро.

Предновогодные новости

В пятницу, 5 декабря, в Киеве на Софийской площади, накануне Дня Святого Николая, зажгли огни на главной елке страны. По традиции ее установили и украсили в сердце столицы. Елка, как и в прошлом году, - искусственная, высотой 16 метров. Она украшена четырьмя с половиной тысячами игрушек, подсвечена теплой гирляндой.

Многие украинцы знают о дне Святого Николая, однако не все понимают, чем он отличается от западного персонажа Санта Клауса. На самом деле за этими персонажами стоят разные истории, традиции и культурные контексты, которые формировались веками и имели разные цели. В Православной Церкви Украины объяснили, почему традиция дарить подарки Николаем приходится на 6 декабря, а Санта Клаус появляется только в ночь на 25 декабря.

Также Главред писал, что Святой Николай, в отличие от Деда Мороза - это не мифический и не сказочный персонаж, а вполне реальная личность.

