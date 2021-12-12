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В Киев привезли Вифлеемский огонь мира

12 декабря 2021, 23:40
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Его повезут военным в зону боевых действий.

Вифлеемский огонь уже в Украине / ТСН

В Киеве в Михайловском соборе появился Вифлеемский огонь. Его зажгли на Святой земле в воскресенье, 12 декабря.

Как говорится в ТСН.Тиждень, ежегодно огонь по традиции доставляют в Европу. А потом его из рук в руки и от храма в храм передают скауты и пластуны.

Вскоре Вифлеемский огонь распространят по больницам, церквям, приютам, а также повезут защитникам Украины в зону боевых действий на Востоке.

Как известно, распространение Вифлеемского огня мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.

К Рождеству пластуны будут передавать Огонь всем украинцам, чтобы "в Сочельник символ мира, к которому мы так стремимся, загорелся в наших домах".

Напомним, в этом году Вифлеемский огонь прибыл в Украину уже в 25-й раз. Его традиционно доставила скаутская организация Пласт.

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