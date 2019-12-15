В Украину доставлен Вифлеемский огонь мира

Вифлеемский огонь уже прибыл в Киев к Рождеству / Фото: пресс-служба Пласта

Скаутская организация Пласт отрапортовала о доставку в Украину Вифлеемского огня мира традиционно к Рождеству Христову.

"Пластуны передали этот символ любви и добра общине Киева, а уже совсем скоро будут распространять его в государственные учреждения, больницы, детские дома", - сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что далее группа пластунов повезет Вифлеемский огонь мира и рождественские подарки украинским военнослужащим в зону боевых действий на Донбассе.

К Рождеству пластуны будут передавать Огонь всем украинцам, чтобы "в Сочельник символ мира, к которому мы так стремимся, загорелся в наших домах".

Читайте такжеУчастники "Пласта" передали митрополиту Епифанию Вифлеемский огонь мира: опубликованы фото"С сегодняшнего дня мы начинаем эстафету распространения огня по всей Украине", - добавили в пресс-службе.

Официальная передача Вифлеемского огня мира состоялась сегодня в Михайловском Златоверхом монастыре.

Как известно, распространение Вифлеемского огня мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.

Напомним, в скором времени в Украину приедет Вселенский патриарх Варфоломей, заявил глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Как ранее сообщалось, выходные в декабре 2019 в Украине затянутся. В праздничных рядах прибыло за счет празднования католического Рождества.