Епифаний рассказал, думают ли в ПЦУ о переносе Рождества

Епифаний / УНИАН

Православная церковь Украины (ПЦУ) отнюдь не против проведения небольшой реформы церковного календаря и дату празднования Рождества, однако ныне для такого отсутствует поддержка со стороны общества.

Соответствующее сообщение в интервью BBC News Украина сделал предстоятель ПЦУ митрополита Епифания.

"Но сейчас это еще не время. Для изменения календаря нет поддержки со стороны украинского общества. Если мы скажем, что празднуем Рождество 25 декабря, многие из них придут в храм. В большинстве они в частном порядке будут праздновать 25 декабря, а храмы будут пусты. 7 января придут в церковь другие прихожане, которые являются верующими ПЦУ. Будет определенный диссонанс", - отметил Епифаний.

Кроме того, иерарх ПЦУ особо отметил, что вселенский патриарх Варфоломей не ставил ультиматумов и не выдвигал требований о переходе ПЦУ на другой церковный календарь.

Напомним, ранее у Епифания объяснили скандальное решение суда по поводу ликвидации УПЦ КП. До этого экс-руководитель данной церкви Филарет решил засудить соратника Епифания.