"Томоса никто не видел": Филарет попросил Зеленского защитить его от "рейдера" Епифания

Филарет обратился к Владимиру Зеленскому за помощью/ УНИАН

Патриарх Филарет воззвал к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил защитить его от Епифания, который занимается "рейдерством", и бросил очередной камень в огород бывшего президента Петра Порошенко, который "одурачил Филарета".

"Уважаемый Владимир Александрович! Обстоятельства вынуждают меня к безотлагательному обращения к Вам, поскольку речь идет об интересах украинского народа. В результате прямого обмана, в который непосредственно был вовлечен Патриарх и Украинская православная церковь Киевского патриархата, при непосредственном антинародном участии Порошенко П. А. 6 января 2019 Украина получила томос о так называемой "независимости". К сожалению, до 06.01.2019 года текста томоса никто, кроме Порошенко П. А. и митрополита Епифания не видел", - во всеуслышание заявил Филарет в на Facebook-странице УПЦ КП.

По словам Филарета, "получив такую ​​нежелательную зависимость" он и верные УПЦ КП немедленно начали борьбу против кабальной сделки, вышли из состава ПЦУ, проведя Поместный Собор УПЦ КП.

"Впрочем, сейчас начинается рейдерская атака на имущество УПЦ КП и это рейдерство возглавляет лично митрополит Епифаний, предстоятель ПЦУ", - написал Филарет.

Филарет также обратил внимание на то, что "Министерство юстиции с 29.07.2019 года, начало процесс ликвидациии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и лишение права юридического лица Киевской патриархии УПЦ Киевского Патриархата на основании решения ликвидационной комиссии, созданной руководством Православной Церкви Украины".

"Этим письмом сообщаем Вам, что ни руководство Православной Церкви Украины, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата никакого отношения", - подчеркнул Филарет.

В комментариях под обращением Филарета к Зеленскому украинцы шутят, что лучше бы он к Трампу написал.

"У цьому параді звернень не вистачає сенату сша і дональда трампа)))) а якщо серйозно то ось вона вся суть Незалежності: - для того щоб бути єдиною незалежною ( як себе називає КП) треба щоб тебе такою визнала і друга сторона ( від якої ти залежав) і третя сторона ( ті на рівень яких ти підіймаєшся здобувши незалежність) - це проста логіка, яку Філарет намагається викривити заявивши що нам не потрібне визнання, мовляв ми й так самодостатні )))) мені це нагадує ситуацію з нашими курячими республіками лднр та абхазією....", - высказался некий Андрей.

"А орден Порошенку нащо давав? На той час текст томосу був відомий, і Патріарх Філарет з Порошенком його возили по Україні", - добавил протоирей Николай Лагодич.

"Вам мало, що Порошенка спровокували "проханнями", а тепер клянете, втрутитись у справи Церкви, так, зараз, ще й Зеленського почали провокувати на порушення Законів України?", - вопрошает Николай Николаевич.

"Я б порадив Філарету звернутись до Римського Папи.Якщо він не допоможе,то Філарету допоможе одна кадільниця-Кадило", - предложил Василий Бойчук.

Напомним, ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний объяснил, почему пожалели Филарета. Он выразил сожаление, что Филарет своими действиями "разрушает то, что было сделано им на протяжении длительного времени". Глава ПЦУ также отказался идти путем РПЦ в отношении Филарета.

"Мы не будем уподобляться Русской православной церкви, которая уничтожает человека, который говорит против, оступился... Мы не будем идти этим разрушительным путем", – добавил Епифаний.

Читайте также"Старческий маразм": Ярош жестко наехал на Филарета и призвал его остепенитьсяТакже ранее Филарет ополчился на Константинополь и заявил о том, что Православная церковь Украины не является автокефальной. По его словам, ПЦУ нельзя считать самостоятельной, прежде всего из-за мироварение.

Филарет напомнил, что в соответствии с томосом право варить миро принадлежит исключительно патриарху Константинопольскому, что может привести к определенным проблемам, потому что "если нам миро не дадут, значит мы не имеем права совершать крещения, освящать храмы".

Он также подверг критике название ПЦУ. Филарет считает, что Константинополю выгодно называть новую церковь ПЦУ, а не УПЦ.