"Не будем уподобляться РПЦ": Епифаний объяснил, почему пожалели Филарета

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний / vidomosti.kiev.ua

В Православной церкви Украины решили не применять дополнительных санкций против почетного патриарха Филарета из-за того, что это противоречит ее принципам, заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Он выразил сожаление, что Филарет своими действиями "разрушает то, что было сделано им на протяжении длительного времени".

"Сейчас странно видеть интервью, которые он дает каналам, которые даже находятся в санкционных списках, и не имеют права транслироваться в Украине. Возможно, даже записывать такое интервью им не разрешено на территории украинского государства", – подчеркнул Епифаний в интервью Религиозной правде.

Глава ПЦУ также отказался идти путем РПЦ в отношении Филарета.

"Мы не будем уподобляться Русской православной церкви, которая уничтожает человека, который говорит против, оступился... Мы не будем идти этим разрушительным путем", – добавил Епифаний.

Напомним, ранее Филарет заявил, что глава ПЦУ Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита.