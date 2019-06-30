Филарет раскрыл всю подноготную: Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний / vidomosti.kiev.ua

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка, заявил патриарх Филарет.

"Ко мне он никакого отношения не имеет. Он является родственником покойного Митрополита Даниила Чокалюка. Епифаний является незаконным сыном Даниила и воспитан Епифаний был в семье Чокалюков. Доказательства этому уже есть. Ранее были слухи, а теперь мы имеем доказательства, что это незаконный сын Митрополита Даниила" – подчеркнул он в интервью comments.ua.

По словам Филарета при избрании Епифания главой ПЦУ он поставил условие, что Епифаний станет предстоятелем, а фактически руководить церковью в Украине будет он сам.

Даниил Чокалюк / logos.at.ua

"А митрополит Епифаний будет представлять украинскую церковь извне - в православном мире. Это была моя договоренность с президентом и с Епифанием. Мы не подписывали никакого соглашения, верили на слово, но оказалось, что на слово верить нельзя", - добавил Филарет.

Напомним, ранее в ПЦУ заявили о том, что причиной конфликта Филарета с Епифанием является возраст патриарха.