В ПЦУ посетовали на возраст Филарета и рассказали о причинах его конфликта с Епифанием

28 июня 2019, 14:37

Патриарх Филарет утверждает, что его "поддерживает народ".

Филарет
Патриарх Филарет / фото:focus.ua

Первые признаки начала конфликта патриарха Филарета с Православной церковью Украины начали проявляться несколько месяцев назад, заявил архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря.

"Очень тяжело в таком возрасте воспринимать новые реалии, особенно когда они сложились таким очень драматическим способом. Когда патриарх начал говорить, что все это хорошо, но мы Киевский патриархат, я патриарх, а вот это все митрополит - это для внешнего мира, мы сначала думали, что это, возможно, какое-то непонимание ситуации, пытались убедить, что "Ваше Святейшество, эти ваши идеи и ваши мысли никто не поддерживает". Он лично мне говорил: "вы молодой, вы не понимаете. Меня поддерживает церковь и меня поддерживает народ", – вспоминал Евстратий.

Читайте такжеФиларет анонсировал "ответку" обобравшему его ЕпифаниюКак рассказал он в интервью Украинскому радио, Филарет утверждал, что по его призыву "народ может подняться".

"Сейчас у него только те люди, которые говорят те же вещи, что и он. И когда он абсолютно серьезно перед журналистами цитирует такое издание, как "Известия", и ссылаясь на него, говорит о каких-то миллионах, какие расходы в Константинополе, которые они нафантазировали - это уже свидетельство того, что критичность сознания, критичность восприятия реалий через драматические события последнего года, из-за стресса, который он пережил, явно снизилась. И те, кто оказался у него сейчас, просто пользуются", – добавил Евстратий.

Напомним, Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний.

Как известно ранее Филарет отказался выполнять три пункта томоса об автокефалии.

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Филарет Евстратий (Зоря) ПЦУ
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