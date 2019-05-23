Филарет отказывается выполнять три пункта томоса

23 мая 2019, 22:21

Иерарх полагает, что украинскую церковь пытаются уничтожить.

Филарет
Филарет поставил ультиматум по томосу / Reuters

Почетный патриарх Украины Филарет отказывается выполнять три пункта томоса об автокефалии.

"Томос ставит церковь почти в такую же зависимость от Константинополя, как та, в которой находится УПЦ (МП) от Москвы", - сказал он в интервью Настоящему времени.

По словам Филарета, он категорически отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, также он против запрета варить миро и решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

"Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы — автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь … Мы не отказываемся от томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в томосе. Не будем выполнять", - ультимативно заявил Филарет.

Напомним, Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.

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УПЦ КП патриарх Филарет Томос ПЦУ
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