"Постарел на десять лет": в ПЦУ рассказали о странных лекарствах Филарета накануне Собора

Патриарх Филарет / фото:focus.ua

Перед Объединительным собором в 2018 году патриарх Филарет по рекомендации медиков начал принимать препараты, ухудшившие его работоспособность, заявил архиепископ Евстратий (Зоря).

По его словам, состояние здоровья Филарета ухудшилось в очень короткий промежуток времени.

Евстретий подчеркнул, что исследуя его состояние он обнаружил новый препарат, который Филарету посоветовали употреблять.

"На Покрову в прошлом году патриарх вместе с митрополитом Макарием служили на Софиевской площади молебен. Там он говорил проповедь, есть видеозапись, заметно, что патриарх чувствует себя хорошо. Буквально меньше, чем через пару недель в Укринформе происходит пресс-конференция. Это совершенно другое состояние", – рассказал Зоря Укринформу.

Читайте также"Не имеем автокефалии": Филарет ополчился на КонстантинопольПо словам представителя ПЦУ, возникало впечатление, что Филарет будто постарел на десять лет: через силу говорил и плохо выглядел.

Зоря отметил, что такое состояние Филарета можно связать с рекомендацией принимать определенные медицинские препараты.

"Ситуация была странная, потому что ему порекомендовали употреблять определенные препараты, и он резко начал терять работоспособность: хуже говорить, хуже двигаться. И все это происходит в такой критический момент. Мы начали искать причину, и единственный наш вывод: действие нового препарата. Как только он перестал его принимать, он за неделю пришел в нормальную форму", – напомнил Евстратий.

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Он также добавил, что у Филарета есть его племянница, которая по специальности – врач, а также медики, которые сопровождают его много лет.

Напомним, ранее Филарет заявил, что глава ПЦУ Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита.