Филарет обвинил Порошенко: подписывал с Варфоломеем тайные соглашения

Патриарх Филарет и Петр Порошенко / president.gov.ua

Экс-президент Петр Порошенко подписывал со Вселенским патриархом Варфоломеем тайные соглашения о передаче Константинополю храмов и монастырей в Украине, заявил почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

"Он подписывал тайные соглашения, про которые я, как патриарх, не знал. В этих тайных соглашениях, которые стали теперь известны, записано, что вселенский патриарх имеет на территории Украины ставропигийные объекты, то есть церковные монастыри, храмы, которые непосредственно подчиняются не предстоятелю украинской церкви, а вселенскому патриарху. Я об этом не знал", – сообщил Филарет в интервью на канале ZIK.

Он подчеркнул, что кроме Андреевской церкви Константинополь получит "еще много монастырей", в том числе Успенскую церковь во Львове.

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Филарет также считает, что томос об автокефалии не выгоден украинской церкви и часть вины за это также возложил на Порошенко.

Напомним, ранее Филарет заявил о том, что глава ПЦУ Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.