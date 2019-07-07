"Не имеем автокефалии": Филарет ополчился на Константинополь

7 июля 2019, 17:58

Филарет объяснил, почему Константинополю выгодно называть новую церковь ПЦУ.

Патриарх Филарет
Патриарх Филарет / УНИАН

Патриарх Филарет заявил о том, что Православная церковь Украины не является автокефальной.

Как подчеркнул он в интервью Россия 24, ПЦУ нельзя считать самостоятельной, прежде всего из-за мироварение.

Филарет напомнил, что в соответствии с томосом право варить миро принадлежит исключительно патриарху Константинопольскому, что может привести к определенным проблемам, потому что "если нам миро не дадут, значит мы не имеем права совершать крещения, освящать храмы".

Он также подверг критике название ПЦУ. Филарет считает, что Константинополю выгодно называть новую церковь ПЦУ, а не УПЦ.

Читайте такжеФиларет сравнил Епифания с Иудой, а себя – с Христом"Выгода от такого названия большая, потому что церковь ПЦУ имеет право служения только на территории Украины, а все, что за территорией Украины – это принадлежит Константинопольскому патриархату", - указал патриарх.

Также он обратил внимание на то, что проблемные вопросы церкви должны разрешаться в Константинополе: "Какая тогда это автокефальная церковь? Значит мы не имеем полномочий автокефальной церкви".

Напомним, ранее Филарет заявил, что глава ПЦУ Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита.

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Филарет Варфоломей Константинопольский Патриархат ПЦУ
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