Скандал в ПЦУ: Филарет решил засудить соратника Епифания

22 августа 2019, 09:22

Патриарх Филарет хочет защитить честь и достоинство.

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний
Патриарх Филарет и митрополит Епифаний / vidomosti.kiev.ua

Член синода Православной церкви Украины архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) сообщил о том, что против него подал иск почетный патриарх Филарет.

"...из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко М. А.) судится с архиепископа Евстратием (Зорей И. В.) о "защите чести и достоинства", - написал Зоря в своем Facebook.

По его словам, аналогичные иски против него ранее уже подавали мужской монастырь при Киево-Печерской лавре и Союз православных журналистов.

Читайте такжеЛиквидация УПЦ КП: Филарет подает в суд на Минкультуры"Кстати, монастырь МП и Общество с ограниченной ответственностью суды проиграли", - добавил Евстратий.

Напомним, ранее Филарет попросил Зеленского защитить его от "рейдера" Епифания.

Фейсбук Е.Зори

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