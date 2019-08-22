Скандал в ПЦУ: Филарет решил засудить соратника Епифания

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний / vidomosti.kiev.ua

Член синода Православной церкви Украины архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) сообщил о том, что против него подал иск почетный патриарх Филарет.

"...из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко М. А.) судится с архиепископа Евстратием (Зорей И. В.) о "защите чести и достоинства", - написал Зоря в своем Facebook.

По его словам, аналогичные иски против него ранее уже подавали мужской монастырь при Киево-Печерской лавре и Союз православных журналистов.

Читайте такжеЛиквидация УПЦ КП: Филарет подает в суд на Минкультуры"Кстати, монастырь МП и Общество с ограниченной ответственностью суды проиграли", - добавил Евстратий.

Напомним, ранее Филарет попросил Зеленского защитить его от "рейдера" Епифания.