"Обращайтесь к власти, протестуйте": Филарет призвал мирян на борьбу против Епифания

Патриарх Филарет / УНИАН

Почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил предстоятеля ПЦУ, митрополита Епифания, в том, что он в сговоре с чиновниками времен президента Порошенко желают окончательно уничтожить УПЦ КП.

Соответствующий видеоролик был опубликован в социальной сети Facebook.

"Я обращаюсь к вам. Я служил вам 53 года в соборе, не пропускал ни одной литургии, ни одного служения. Поэтому, я прошу вас – защитите в первую очередь Киевскую патриархию и защитите меня как патриарха [...]. Обращайтесь к власти, протестуйте. Но протестовать нужно против Епифания, потому что все делается под его управлением", − заявил Филарет.

По мнению иерарха, мирянам стоит обращаться к президенту Владимиру Зеленскому, Кабмину, депутатам нового созыва Верховной Рады – ради защиты УПЦ КП.

"У нас есть свобода совести и свобода религии, а они (чиновники бывшего президента Петра Порошенко – прим Главред) не дают нам молиться, нас выгоняют. Где же свобода в Украине? Где Конституция, где законы? Законы попираются, и поэтому нужно защищать законы и защищать нашу независимую церковь Киевского патриархата", − подвел итог Филарет.

Напомним, ранее в селе Пивни под Киевом представители ПЦУ "отжали" у представителей Филарета храм Иоанна Златоуста.

До этого известный журналист и телеведущий Евгений Киселев оценил конфликт Филарета и Епифания.

