"Жажда власти завела в тупик": журналист оценил конфликт Филарета и Епифания

Патриарх Филарет / УНИАН

Известный журналист и телеведущий Евгений Киселев, отвечая на вопрос читателя на чате для Главреда, прокомментировал недавние публичные заявления почетного патриарха ПЦУ Филарета и его затяжной конфликт с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.

"При всем уважении к Филарету, он – глубоко советский человек. Он – типичный представитель той православной церкви, которая сформировалась при советской власти и вынуждена была играть по тем правилам, которые установил для нее советский коммунистический режим. И привычка следовать этим правилам стали второй натурой православных иерархов поколения Филарета. Я дважды брал у него интервью и дважды задавал ему один и тот же вопрос – как он относится к фигуре патриарха Сергия (Страгородского) и его пресловутой декларации 1927 года, в которой была впервые провозглашена готовность части православного духовенства идти по пути лояльности большевикам", − считает он.

Читайте также"Он выбрал неправильный путь": сердце Варфоломея обливается кровью из-за "войны" Епифания и ФиларетаПо мнению Киселева, репутацию патриарха Филарета погубила и поглотила жажда власти.

"Я поясню, что для части православных, особенно тех, кто жил в эмиграции, Сергий – фигура, олицетворяющая недопустимый для истинного верующего коллаборационизм с безбожным большевистским режимом. Я был искренне удивлен, что оба раза Филарет в ответ на мой вопрос начинал в превосходных выражениях говорить о патриархе Сергии и даже однажды добавил, что единственное хорошее дело, сделанное нынешним московским патриархом Кириллом – это установка памятника Сергию. После этого идеологически мне все с Филаретом ясно. Плюс, к сожалению, эта история о том, как неуемная жажда власти может завести человека в тупик, нанести тяжелый ущерб его репутации. Нужно уметь уходить с достоинством", –

Напомним, ранее Киселев рассказал, как Путин останется у власти. И порекомендовал, что официальному Киеву нужно делать с Крымским мостом.