"Не устоит, рухнет": журналист рассказал, что Украине делать с Крымским мостом

Евгений Киселев оценил ситуацию вокруг постройки Крымского моста / Reuters

Известный журналист и телеведущий Евгений Киселев оценил ситуацию вокруг постройки Крымского моста.

"В свое время, когда только начиналось строительство Крымского моста, и когда его критики в Украине предсказывали, что этот мост не устоит и рухнет, они порой основывались на прежних, возможно, устаревших представлениях о том, как можно возводить подобного рода сооружения в проблемных, с геодезической и геологической точки зрения, регионах планеты. Полагаю, что прогресс науки и техники позволяет такой мост построить с тем, чтобы он не разделил судьбу того моста, который пытались создать немцы во времена, когда Таманский полуостров и Крым были оккупированы Вермахтом. Тогда действительно была попытка построить мост, который был снесен первым же ледоходом уже после войны", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Журналист отметил, что сначала Украине стоит вернуть Крым, а потом думать, что делать с мостом.

"Вопрос о том, как вернуть Крым – это серьезный вопрос. Он гораздо более сложный и существенный, нежели вопрос о реинтеграции оккупированной части Донбасса", - добавил Киселев.

Напомним, ранее Киселев спрогнозировал, когда закончится война на Донбассе.