Аналитик спрогнозировал, когда закончится война на Донбассе

20 июля 2019, 05:11

Украине необходимо готовиться к долгому противостоянию, полагает эксперт.

Война на Донбассе — На Донбассе война не закончится за год, считает Евгений Киселев
На Донбассе война не закончится за год, считает Евгений Киселев / Главред

Журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселев полагает, что на востоке Украины война не закончится за год.

На Донбассе горячей войны, может быть, уже не будет никогда, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник отметил, что идет позиционная война с периодическими перестрелками, а такое противостояние может продолжаться очень долго.

"Боюсь вас разочаровать: война за год не закончится. Смотря что, впрочем, понимать под войной. Горячей фазы войны нет уже давно…", — подчеркнул ведущий.

Аналитик считает, что нужно готовиться к долгому противостоянию. "Во всяком случае, пока нынешний российский режим находится у власти, ничего хорошего от него Украине ждать не приходится", — сказал журналист.

"...посмотрите на Ближний восток. Арабо-израильский конфликт в разных фазах продолжается с 1948 года, как минимум. А если вспомнить те конфликты, которые были между арабами и еврейскими репатриантами в 20-е и 30-е годы прошлого века, то, по сути, война между евреями и арабами идет там уже без малого сто лет", — добавил эксперт.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что его главная цель по Донбассу — остановить войну. Также украинский лидер говорил: "Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны".

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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Донбасс война Евгений Киселев
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