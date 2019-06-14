Зеленский озвучил главную цель по Донбассу

Главная цель по Донбассу — остановить войну, сказал Владимир Зеленский / GettyImages

Президент Владимир Зеленский в четверг, 13 июня, в Киеве встретился с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком и заявил, что его главная цель по Донбассу — остановить войну.

Украина не может долго ждать и уже попыталась перезагрузить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы (наша страна, РФ и ОБСЕ) в Минске, рассказал Зеленский на встрече, говорится на сайте президента.

По словам главы государства, он также хочет вернуть домой украинцев, которые стали заложниками.

"Для меня это главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", — заявил украинский лидер.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель анонсировала новую "дорожную карту" по Донбассу. Спикер говорила, что в документе идет речь о двух основных вопросах — прекращение огня и возвращение захваченных в плен украинцев.