У Зеленского анонсировали новую "дорожную карту" по Донбассу

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Новая "дорожная карта" имплементации Минских соглашений содержит два основных вопроса - прекращение огня и возвращение пленных, заявила на брифинге пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Вместе с тем она подчеркнула, что до 19 июня команда Зеленского не планирует обнародовать детали "дорожной карты".

"Мы пока не делаем "дорожную карту" публичной по двум причинам. Первая - это то, что уже были инциденты, когда информация исходила накануне и инициативы президента блокировались другой стороной. Поэтому обнародование сейчас является просто вопросам безопасности. С другой стороны, мы хотим согласовать "дорожную карту" с нашими европейскими партнерами в "нормандской формате" и до 19 июня мы не хотели бы публиковать ее", - пояснила она.

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Напомним, ранее стало известно о том, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма в Минске предложил снять блокаду с оккупированного Донбасса.