"Большой прорыв": Кучма предложил снять блокаду с оккупированного Донбасса

Леонид Кучма выдвинул важную инициативу в ТКГ

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил о планах по рассмотрению снятия блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

По его словам, этот вопрос был инициирован представителем Украины в ТКГ Леонидом Кучмой и будет обсужден на следующем заседании группы.

"Предложение было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик журналистам в Минске.

По его мнению, снятие блокады с ОРДЛО могло бы стать "большим прорывом", передает Интерфакс-Украина.

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Напомним, 3 июня президент Владимир Зеленский назначил Кучму представителем Украины в ТКГ. ГЛава государства подчеркнул, что уже есть предложения, которые могут помочь активизировать Минский процесс.