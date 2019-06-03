Зеленский назначил Кучму представителем Украины на переговорах в Минске

Владимир Зеленский и Леонид Кучма / president.gov.ua

Представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе стал Леонид Кучма.

Нового главу украинской делегации в ТКГ представил президент Владимир Зеленский после встречи с членами украинской делегации в группе.

"Мы обменялись мнениями, что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности - один из главных вопросов", - сказал Кучма. По его словам, уже есть предложения, которые могут помочь активизировать Минский процесс.

Руководитель украинской делегации ТКГ также отметил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины. Кроме того, Кучма отметил, что будет инициироваться прекращении боевых действий на время жатвы.

Напомним, Кучма возглавлял украинскую делегацию на ТКГ с 2014 по 2018 гг.