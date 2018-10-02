Леонид Кучма распрощался с группой переговорщиков по Донбассу

Леонид Кучма распрощался с Трехсторонней контактной группой по Донбассу / УНИАН

Второй президент Украины Леонид Кучма, представитель нашей страны в Трехсторонней контактной группе (украинское государство, РФ и ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе в последний раз принял участие в очередном заседании ТКГ в столице Беларуси Минске.

Бывший украинский лидер поблагодарил коллег по группе за совместную работу, написала в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"Таким образом подведен итог… работы представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. Отдельную благодарность Леонид Кучма выразил белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса", — отметила Олифер.

По словам спикера, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ТКГ от ее имени группы поблагодарил экс-президента за его вклад в минский процесс, а также за мудрость и преданность своему государству — Украине, проявленные во время переговоров.

Ранее сообщалось, что Леонид Кучма решил покинуть пост представителя Украины в Трехсторонней контактной группе из-за возраста (9 августа 2018 года бывшему президенту исполнилось 80 лет).