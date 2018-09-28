"Таблеточку успокаивающую под язык". Кучма решил уйти из группы переговорщиков с боевиками в Минске

Леонид Кучма / УНИАН

Президент Украины (1994-2004) Леонид Кучма решил покинуть пост полномочного представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию военного конфликта на Донбассе. Такую информацию "ТАСС" озвучил представитель "Президентского фонда Леонида Кучмы". "Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост", − сказал тот.

По словам источника, Кучма такое решение принял для себя давно – из-за "возраста" и необходимости "дать возможность поработать другим".

Однако сам бывший президент Леонид Кучма заявил представителям СМИ, что планирует уйти из ТКГ "сразу, как достигнет критического возраста". "Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там (в ТКГ - "Гравред") работал, и уйти, дать возможность поработать другим", − цитирует его агентство "Интерфакс-Украина".

Также Кучма подчеркнул, что принял такое решение в том числе и из-за моральной и физической тяжести работы в Минске. "Когда я приезжаю домой (в Минск − "Главред"), я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык. Там слишком трудные разговоры", − подытожил он.

Напомним, ранее Леонид Кучма уже рассказывал о том, как он пьет таблетки на заседаниях ТКГ и слушает о мечтах России.